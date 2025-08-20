אחר יותר מ-50 שנה: ישראל פתחה מחדש את השגרירות בזמביה

שר החוץ גדעון סער חנך היום (רביעי) את שגרירות ישראל בלוסאקה, בירת זמביה, יותר מ־50 שנה לאחר שנסגרה. בטקס החגיגי שנערך בבירת המדינה נשאו דברים סער ושר החוץ ושיתוף הפעולה הבינלאומי של זמביה, מולמבו היימבה.

במהלך הפגישה בין השרים נחתם מזכר הבנות להידוק שיתוף הפעולה המדיני, הכלכלי והתרבותי בין המדינות. סער הדגיש כי "זהו תחילתו של פרק חדש בין המדינות", והוסיף: "היחסים בין המדינות לא נשענים רק על אינטרסים משותפים. הם נטועים גם בערכים משותפים. אלה יחסים בין שתי אומות של מאמינים – מאמינים במסורות עתיקות המבוססות על התנ״ך. זוהי ברית של מאמינים. ואני יודע שיחד נעשה דברים גדולים".

ישראל החזיקה בעבר שגרירות בזמביה בשנות ה־60 וה־70, אך זו נסגרה במסגרת מגמת צמצום הנציגויות הישראליות באפריקה באותה תקופה. מאז שנת 2015 יש לזמביה שגרירות בישראל, אך רק עתה שבו היחסים למתכונת מלאה עם נציגות רשמית קבועה של ישראל בלוסאקה.

סער ציין כי מדובר בצעד ראשון במהלך רחב להעמקת הקשרים עם יבשת אפריקה, יעד שהציב בראש סדר העדיפויות של משרד החוץ לשנת 2025. לדבריו, "בימים אלה מדינות רבות באפריקה ממתינות לישראל שתפתח שגרירות בבירותיהן. ואנחנו בחרנו להתחיל בזמביה. הבטחתי זאת לעמיתי בינואר האחרון ואנחנו מקיימים זאת היום. אנחנו מאמינים שזמביה היא שותפה אסטרטגית לישראל בחלקה הדרומי של אפריקה".

בין השיקולים לפתיחת השגרירות בזמביה ניתן למנות גם את השאיפה הישראלית להרחיב שיתופי פעולה בתחומי חקלאות, בריאות, טכנולוגיה וביטחון עם מדינות היבשת, וכן לחזק קואליציות בינלאומיות בזירות דיפלומטיות כמו האו"ם והאיחוד האפריקאי.

יש לציין כי למרות דבריו של סער על "פרק חדש בין העמים", בזמביה מתקיימת מציאות אתנית מורכבת, הכוללת קבוצות גדולות כמו הבמבה, ניאנג'ה, טונגה ולוזי – לצד קבוצות קטנות רבות, המרכיבות את הפסיפס החברתי במדינה.