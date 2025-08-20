צה"ל החל בפעולות המקדימות להשתלטות על העיר עזה; נתניהו הורה ״לצמצם את לוח הזמנים״

דובר צה״ל, תת-אלוף אפי דפרין, נשא הערב (רביעי) דברים מהקריה בתל אביב ואמר כי ״החל שלב ב׳ במבצע מרכבות גדעון. כבר עכשיו כוחות צה"ל אוחזים בפאתי העיר עזה, ונמצאים בזייתון ובג׳באליה״. במקביל, בלשכת ראש הממשלה הודיעו כי ״לקראת אישור התוכניות לתמרון בעיר עזה, ראש הממשלה נתניהו הורה לצמצם את לוחות הזמנים להשתלטות על מעוזי הטרור האחרונים ולהכרעת החמאס״.

לדברי תת-אלוף דפרין, "אנחנו לא מחכים. התחלנו את הפעולות המקדימות והשלבים הראשונים במתקפה על העיר עזה. כוחות אוגדה 99 פועלים קרקעית בשכונת זייתון ובלחימה הזו יש כבר הישגים. כוחותינו איתרו בימים האחרונים מנהרה תת-קרקעית בעיר עזה. אותרו בה אמצעי לחימה של חמאס. במקביל, בג'באליה, כוחות נוספים יצטרפו ללחימה בזמן הקרוב.

כחלק מבניית התשתית להמשך הפעולה אנחנו מקיימים גם מאמצים הומניטריים ומוביל מאמץ אזרחי להיקף האוכלוסייה הצפוי להתפנות. אנחנו ממשיכים לאפשר סיוע לאזרחי הרצועה ואף מרחיבים אותו. נקים מרחבי סיוע נוספים. שיטה זו תנתק את התלות של האוכלוסייה בחמאס".

על הוצאת הצווים הנוספים למשרתי מילואים: "הרמטכ"ל הנחה להוציא 60 אלף צווי מילואים לתחילת ספטמבר. חלקם לגדודים שמשרתים כבר היום. במקביל אנחנו נערכים עם כוחות סדירים נוספים שיהוו את הבסיס לפעולה. אנחנו ממשיכים לפעול גם ליצירת תנאים להשבת החטופים ועל מנת להבטיח שחמאס לא יחזיק ביכולות הטרור שלו. אני מודה לחששות הרבים העולים מהשלב הבא בלחימה: החטופים לנגד עינינו כל הזמן".

דובר צה"ל הוסיף כי כי "ההסכם להשבת החטופים הוא בידי הדרג המדיני. אנחנו בצבא לא עוסקים בזה. אנחנו ערוכים לכל זמן שיידרש כדי לעמוד במטרות המבצע והמערכה ולהעמקת הפגיעה בחמאס בעיר עזה. בכל מקום בו צה"ל פעל הושמדה שרשרת הפיקוד של חמאס וחוסלו מחבלים רבים. יותר מאלפיים מחבלים שאנחנו מכירים בוודאות. זה הביא את התנאים לכניסה לעיר עזה״.

"חמאס לא מתפקד כצבא טרור כפי שתפקד בעבר״, הוסיף דפרין. ״הוא מתפקד כגרילה וזה יכול להימשך עוד זמן רב. זו טבעה של לוחמת גרילה. מרכז העצבים של חמאס הוא בעיר עזה ונעמיק לשם את המודל שפעלנו לפיו גם מחוץ לעיר. נפגע בתשתיות מעל ומתחת לקרקע עד להשגת יעדי המבצע. חמאס לא יוותר על כנו, חמאס לא ישלוט בעזה ביום שאחרי – זה המדד המרכזי. לא נוכל לחיות עם שלטון חמאס ביום שאחרי".