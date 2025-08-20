דבר העובדים בארץ ישראל
יום רביעי כ"ו באב תשפ"ה 20.08.25
ארה"ב מטילה סנקציות על שופטי בית הדין הבינלאומי בהאג

מזכיר המדינה רוביו הודיע על סנקציות נגד ארבעה בכירים בבית הדין הפלילי הבינלאומי, על רקע חקירות נגד אזרחי ארה"ב וישראל | נתניהו בירך: "מעשה נחרץ נגד מסע ההכפשה השקרי ובעד האמת והצדק"

בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג (צילום: robert paul van beets / Shutterstock.com)
אוריאל לוי
כתב לענייני חוץ
עדכון אחרון: 20.08.2025 | 20:48
מחלקת המדינה של ארצות הברית הודיעה היום (רביעי) על הטלת סנקציות חדשות נגד ארבעה בכירים בבית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC) בהאג, בשל מעורבותם בהליכים נגד אזרחים אמריקנים וישראלים. בין היתר, מדובר בחקירות הנוגעות לחיילים אמריקנים ולבכירים ישראלים, ובהם ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט.

הסנקציות, שניתנו בהתאם לצו הנשיאותי 14203, כוללות הקפאת נכסים וזכויות בנכסים של המוזכרים, וכן איסור על כל עסקה פיננסית מולם ללא אישור מיוחד. הן חלות על השופטים קימברלי פרוסט וניקולאס יאן, ועל סגני התובעים נזאת חאן וממה ניאנג – ארבעתם נטלו חלק בתביעות שהוגשו או נדונו נגד אנשי צבא אמריקנים ובכירים ישראלים.

בהודעה רשמית מסרה מחלקת המדינה כי הסנקציות הוטלו בעקבות פעילות שנחשבת "עוינת" כלפי ארה"ב וישראל, בהן ניסיונות לחקור, לעצור ולהעמיד לדין אזרחים של שתי המדינות ללא הסכמתן. הגורמים שהוטלו עליהם הסנקציות היו מעורבים, לפי ההודעה, בהליכי חקירה או תמיכה פומבית בהליכים אלה, וביניהם כאמור החלטות שיפוטיות שעסקו בצווי מעצר נגד נתניהו וגלנט.

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו מסר: "בית הדין הבינלאומי ממשיך להתעלם מריבונות לאומית ולקדם לוחמה משפטית באמצעות מאמצים לחקור, לעצור, לכלוא ולהעמיד לדין אזרחים אמריקנים וישראלים. בתגובה, אני מטיל סנקציות נוספות על ארבעה בכירים בבית הדין הפלילי הבינלאומי. נמשיך להעמיד לדין את האחראים לפעולותיו של בית הדין, שהן פושטות רגל מבחינה מוסרית וחסרות בסיס משפטי".

ראש הממשלה בנימין נתניהו בירך על הצעד האמריקני: "אני מברך את מרקו רוביו, מזכיר המדינה של ארה"ב, שהחליט להטיל סנקציות על שופטי בית הדין הבינלאומי בהאג. זה מעשה נחרץ נגד מסע ההכפשה השקרי כנגד מדינת ישראל וצה"ל ובעד האמת והצדק".

המהלך הנוכחי מצטרף למגמה הולכת ומתרחבת מצד הממשל האמריקני, שבשנים האחרונות הביע הסתייגות חריפה מפעילותו של בית הדין הפלילי הבינלאומי, בעיקר כאשר מדובר בחקירות ללא שיתוף פעולה או הסכמה מצד וושינגטון וירושלים.

