"דין רודף" על היועמ"שית: נעצר תושב ירושלים שפנה לרב יצחק יוסף

הרב הראשי לשעבר, יצחק יוסף, העביר למשטרת ישראל מכתב שהגיע לידיו ובו איום מפורש לרצוח את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה. במכתב, שנמצא סמוך לבית מגורים בירושלים, הופיעה בקשה מהרב שיוציא "דין רודף" על בהרב-מיארה – מושג הלכתי שבמצבים מסוימים מתיר פגיעה באדם עד כדי הריגתו.

בעקבות הפנייה של הרב יוסף, משטרת מחוז ירושלים פתחה בחקירה. בהודעת המשטרה היום (רביעי) נמסר: "לאחר פניית המשרד לשירותי דת, פתחה משטרת מחוז ירושלים בחקירה בעקבות מכתב שנמצא סמוך לבית מגורים בעיר, ובו נכתב איום מפורש לפגיעה באשת ציבור. עם קבלת הדיווח כאמור, המשטרה פתחה בחקירה מיידית שמטרתה לאתר את החשוד אשר השאיר מכתב זה".

החקירה הובילה למעצרו של תושב ירושלים בן 36, שנמצא בביתו בדרום העיר. הוא נלקח לחקירה, ומחר צפויה המשטרה להביאו לדיון בהארכת מעצרו בבית המשפט. "במשטרה רואים בחומרה כל ניסיון לאיים או לפגוע באנשי ציבור. נמשיך לפעול בנחישות למיצוי הדין עם כל מי שיבחר להשתמש באיומים או באלימות", נמסר.

במכתב שנשלח למפכ"ל המשטרה מטעם מנכ"ל משרד הדתות, יהודה אבידן, נכתב: "התקבלה אצלי פנייה דחופה ובהולה מלשכתו של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. בפנייה זו התריעה לשכת הרב על איום שנראה ממשי ועשוי לסכן את חיי היועמ"שית. עם קבלת הצהרת הכוונות הורה כבוד הראשון לציון להעביר באמצעותי באופן בהול את המידע לטיפולכם הדחוף. בהנחיית השר יריב לוין התבקשתי לפעול באופן מיידי מול גורמי אכיפת החוק הרלוונטיים לטיפול".

התנועה לאיכות השלטון מסרה בתגובה כי "כפי שהתרענו מההתחלה – הפיכת המאבק על היועמ"שית למאבק אישי וההסתה הבלתי פוסקת נגדה מובילות למקום מסוכן ביותר שבו קיצונים מרשים לעצמם לפגוע בה פיזית. הדם שישפך כאן חס ושלום יהיה על הידיים של מי שיצרו את האווירה הזו". בארגון קראו למשטרה ולגורמי השלטון "לטפל בחומרה הראויה באיום הזה" ולהפסיק מיידית כל הסתה נגד בהרב-מיארה: "אסור לאפשר לקיצונים לפגוע בשומרת החוק הבכירה ביותר במדינה".