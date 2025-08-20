דבר העובדים בארץ ישראל
יום רביעי כ"ו באב תשפ"ה 20.08.25
במחאה על מעצר עריקים: מפגינים חרדים חסמו צירי תנועה מרכזיים למשך כשעתיים

בין היתר נחסמו כביש 2 ליד מחלף נתניה שנסגר לשני הכיוונים, כביש 4 וכביש 6, מה שיצר פקקי ענק | המפגינים הפתיעו והטעו את המשטרה ובכך הצליחו לעצור את התנועה לזמן ממושך | מארגני המחאה: ״השלטונות חוצים את כל הקווים האדומים ומשליכים לומדי תורה לכלא״

מפגינים חרדים חוסמים כביש במחאה על חוק הגיוס (צילום: גיל יערי/ פלאש90)
עדכון אחרון: 20.08.2025 | 21:19
    מפגינים חרדים נגד גיוס לצה״ל חסמו היום (רביעי) מספר צירי תנועה מרכזיים ברחבי הארץ, בהם כביש 2 ליד מחלף נתניה שנסגר לשני הכיוונים, כביש 4 וכביש 6. לאחר כשעתיים, במשטרה עדכנו כי כלל צירי התנועה שנחסמו נפתחו לתנועת הרכבים, זאת לאחר פקקים ענק שנוצרו בעורקי התחבורה.

    המפגינים חסמו את הצירים לאחר שביצעו הטעיה והפתיעו את המשטרה. תחילה הופץ כי יפגינו מחוץ לכלא 10, אך לבסוף התפצלו ועצרו את התנועה בכבישים. היעדר הנוכחות המשטרתית שנבעה מההטעיה היא שאפשרה להם לחסום את הדרכים לזמן ממושך.

    מארגני המחאה כתבו בהודעה שהופצה בקבוצות מפגינים: "השלטונות חוצים את כל הקווים האדומים ומשליכים לומדי תורה לכלא הצבאי בעוון לימוד תורה, בני התורה משיבים מלחמה השערה. היום זהו השלב הראשון במערכה חסרת גבולות נגד הרדיפה הדורסנית של לומדי התורה בארץ ישראל". עוד כתבו: "בני התורה מבהירים היום: מלחמה הכרזתם על לומדי התורה – מלחמה תקבלו".

    במקביל, המוני בני ישיבות מפגינים כבר מספר ימים מחוץ לשערי כלא 10 שבבית ליד, במחאה על מעצר תלמידי הישיבה ונגד חוק הגיוס.

