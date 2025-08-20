נופר בוכשטב, אחות החטוף יגב ז"ל: "אנחנו תמרור האזהרה, זה מה שיכול לקרות כשהלחץ הצבאי מתקרב"

נופר בוכשטב, אחותו של יגב בוכשטב ז"ל, שנרצח בעזה וגופתו הוחזרה לישראל לפני שנה בדיוק, אמרה במשמרת 101 בנמל תל אביב: "אנחנו תמרור האזהרה שאומר שזה מה שיכול לקרות כשהלחץ הצבאי מתקרב, זה מה שיכול לקרות כשנלחמים במקומות שיש בהם חטופים. הצבא רוצה לשמור עלינו ולהחזיר אותם, אבל להילחם במקום שיש בו חטופים הוא בלתי אפשרי. ויגב, אברהם (מונדר), חיים (פרי), אלכס (דנציג), נדב (פופלוול) ויורם (מצגר) – הם ההוכחה לכך".

בתוך כך, בני משפחות החטופים קיימו היום (רביעי) צעדה על כביש 232, ממקום הפיגוע בקיבוץ בארי ועד למתחם רעים – הנקודה הקרובה ביותר למקום שבו מוחזקים יקיריהם. הצעדה נערכה בקריאה להשבת כל החטופים, החיים והחללים, בעסקה אחת כוללת.

אופיר ברסלבסקי, אביו של החטוף רום ברסלבסקי, אמר: "אמרנו שלחץ צבאי לא מציל חטופים – הוא הורג אותם. הממשלה לא הקשיבה לנו. 42 חטופים נכנסו לעזה על הרגליים וחזרו בשקית. אני אבא של רום ברסלבסקי, ואני לא רוצה שהילד שלי יהיה מספר 43! הילד שלי רעב, צמא, פוחד, מעונה, גוסס. ואין לאף אחד – לאף אחד! את הזכות לגזור עליו גזר דין מוות. יש עכשיו עסקה על השולחן, החמאס מסכים לה – ואתה, אדוני ראש הממשלה, צריך לחתום – ולהביא את כולם הביתה".

מכבית מאייר, דודתם של החטופים גלי וזיו ברמן, אמרה: "צעדנו על כביש הדמים 232 כתזכורת למה שאירע כאן באותה שבת, כאן במתחם הנובה. מה שקרה כאן לא קרה בשל גזירת גורל אלא בשם המחדל וההפקרה. גלי וזיוי בחיים ושורדים כנגד כל הסיכויים… זאת נורת האזהרה שלנו, אין להם יותר זמן". לדבריה, "תמונת הניצחון היא השבת כולם – 48 חטופים וחטופה, חיים וחללים. העם שלנו לא מוותר ולא מתעייף".

יעל סבריגו, אחייניתו של ליאור רודאיף, קראה: "הקריאה שלנו ברורה – כולם בעסקה אחת! זו לא רק חובה מוסרית – זו הצלת חיים מיידית. רק עסקה תחזיר את מי שעדיין שורד בשבי, תשיב לקבורה ראויה את החללים ותשיב הביתה את הלוחמים הגיבורים שלנו".

ברית ישראלי, בת דודתו של איתי חן, הוסיפה: "הצעדה הזו היא לא רק סמל, היא קריאה… יש לו חלומות, יש לו חיים שמחכים לו כאן. המשפחה שלי ואני לא מוכנים לוותר עליו. אני מבקשת מכולכם – תמשיכו להיות איתנו. החטופים חייבים לחזור הביתה. זה לא עניין פוליטי, זה עניין אנושי".

במטה המשפחות סיכמו את היום בהצהרה: "המחויבות למדינה והמחויבות לערכים האנושיים שלנו – כולם מתכנסים לקריאה אחת ברורה: להחזיר את כולם. ראש הממשלה – בידיים שלך האפשרות להעניק למדינה את הסיכוי לשיקום".