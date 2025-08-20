השיבושים בתחבורה הציבורית: הכרמלית בחיפה הודיעה על השבתה לשלושה שבועות

יממה לאחר ההודעה הדרמטית על השבתת פעילות רכבת ישראל בתל אביב למשך כשישה ימים, הודיעה היום (רביעי) גם הנהלת הכרמלית בחיפה על הפסקת פעילותה למשך שלושה שבועות. הסיבה: עבודות תשתית חיוניות לשיקום רצפת הבטון במנהרה התת-קרקעית.

בהודעת החברה המפעילה נמסר כי "פעילות הכרמלית תופסק למשך כשלושה שבועות לצורך עבודות תשתית. החל מיום ראשון, 31 באוגוסט, תופסק פעילות הכרמלית למשך כשלושה שבועות, לצורך שיקום רצפת הבטון במנהרה, אליה מעוגנים פסי הרכבת. הכרמלית צפויה לשוב לפעילות ביום ראשון, 21 בספטמבר. הנהלת הכרמלית מתנצלת בפני הנוסעים על אי הנוחות הזמנית".

הכרמלית, המכונה "הרכבת התחתית של חיפה", מחברת בין מרכז הכרמל לעיר התחתית ונחשבת אמצעי תחבורה מרכזי לתושבי העיר. השבתתה צפויה להחזיר עשרות אלפי משתמשים יומיומיים לאוטובוסים ולחלופות אחרות – ובכך להגביר עוד יותר את הלחץ על מערכת התחבורה הציבורית בעיר. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בכרמלית תוקפו במהלך שנת 2024 כ-1.1 מיליון נסיעות, שהן כ-3,000 נסיעות בממוצע ביום.

ההשבתה הנוכחית מתווספת לשורת שיבושי תחבורה ארציים. רכבת ישראל הודיעה השבוע על סגירת תחנת השלום בתל אביב והשבתת תנועת הרכבות בתוך העיר עד ליום שלישי הקרוב, בשל עבודות שדרוג ואיתור תקלות בתשתית החשמל שנפגעה באזור גנות וכפר ויתקין. כתוצאה מכך נרשמו עומסים כבדים בתחנות סבידור מרכז, ההגנה ולוד. כדי להקל על הציבור, הופעל קו אוטובוס ייעודי בין תחנות תל אביב המרכזיות.

לצד זאת, בירושלים דווח על שיבושים ברכבת הקלה, וגם מערכות תחבורה נוספות מתמודדות עם עומסים חריגים. הציבור, שכבר התרגל לשיבושים, מתמודד בימים אלו עם תמונה כמעט חסרת תקדים של פקקים, איחורים ועומסי נוסעים.

שרת התחבורה מירי רגב, שהתייחסה השבוע למצב במסיבת עיתונאים, ניסתה להרגיע: "תקלה חמורה גרמה לשיבושים כבדים. הקמנו צוות בדיקה שעובד כרגע על כמה כיוונים. זה לא נעים, אבל הרכבת המשיכה לעבוד. תקלות קורות, צריך לבדוק איך זה קרה ולראות איך הדברים האלה לא קורים". יום לאחר מכן נודע כי השרה צפויה להמריא לארצות הברית לנסיעת עבודה ממושכת, בה תפגוש את מקבילה האמריקני ונציגי חברות תעופה גדולות.

בינתיים, הנוסעים בתחבורה הציבורית נשארים להתמודד עם מציאות יומיומית מאתגרת במיוחד. ההשבתה של הכרמלית צפויה להעמיק את תחושת התסכול בקרב תושבי חיפה והצפון, ולחזק את התחושה הכללית של כאוס תחבורתי.