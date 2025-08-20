דבר העובדים בארץ ישראל
בריאות

נער בן 15 טבע למוות בחוף הים ביפו

הנער נכנס לים עם אחיו, שיצא מהמים ודיווח כי אחיו לא יצא עמו | כוחות ההצלה איתרו אותו כעבור שלוש שעות ופינו אותו במצב אנוש לבית החולים וולפסון, שם נקבע מותו

זירת הטביעה בחוף הים ביפו (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)
זירת הטביעה בחוף הים ביפו (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)
דפנה איזברוך
דפנה איזברוך
כתבת בריאות
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 21.08.2025 | 0:29


נער בן 15 טבע למוות הערב (רביעי) בחוף הכלבים שביפו. על פי הדיווחים, הוא נכנס לים יחד עם אחיו, שיצא מהמים ודיווח כי אחיו לא יצא עמו. כוחות הצלה גדולים הוזעקו למקום ופתחו בסריקות נרחבות לאורך קו החוף.

הדיווח על המקרה התקבל בשעה 19:52 במוקד 101 של מד"א. לאחר כשעות של חיפושים קדחתניים אותר הנער כשהוא מחוסר הכרה. חובשים ופרמדיקים העניקו לו טיפול ראשוני וביצעו בו פעולות החייאה ממושכות. הוא פונה לבית החולים וולפסון בחולון כשהוא במצב אנוש, אך צוות בית החולים נאלץ לקבוע את מותו.

מדוברות מד"א נמסר: "חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים וולפסון נער בן 15 במצב אנוש, תוך כדי פעולות החייאה".

פרמדיק מד"א אמיתי עצמון, חובש בכיר במד"א יאיר אבא שאול וחובש מד"א דניאל אליקים, סיפרו: "נכחנו בחוף במהלך החיפושים כשלפתע שמענו צעקות. רצנו מיד למקום ומצאנו נער מחוסר הכרה כשהוא ללא דופק וללא נשימה. מיד התחלנו בביצוע פעולות החייאה מאומצות".

זהו אינו אירוע הטביעה הראשון באזור בשבוע האחרון. במוצאי שבת נהרגו שני צעירים ממזרח ירושלים, אמין חליל זערור ובהאא שוויקי, בני 25, שטבעו מול חופי יפו. אחד מהם פונה לסירת שיטור, אך למרות פעולות החייאה נקבע מותו. השני, לפי החשד, נפגע ממדחף הסירה. באותו אירוע חולצו גם נער בן 13 וצעיר בן 19 במצב קשה.

משפחות ההרוגים מאותו מקרה דרשו נתיחה לאחר שנטען כי המשטרה התנתה את שחרור הגופות בחתימה על מסמך המסיר ממנה אחריות, למרות החשד כי אחד מהם מת מפגיעת סירה.


