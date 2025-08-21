דבר העובדים בארץ ישראל
יום חמישי כ"ז באב תשפ"ה 21.08.25
מזג האוויר: עומסי חום כבדים עד קיצוניים, התחממות בסוף השבוע

עומסי החום יורגשו משעות הצוהריים המוקדמות באזור הבקעה ועמק בית שאן ובאזור ים המלח ודרום מדבר יהודה | בסוף השבוע יתפשטו עומסי החום לאזורי החוף והמרכז

שמש לקראה שקיעה בבתרונות רוחמה (צילום: יעקב לדרמן/פלאש90)
שמש לקראה שקיעה בבתרונות רוחמה (צילום: יעקב לדרמן/פלאש90)
דבר
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 21.08.2025 | 6:20
נושאים קשורים:

    מזג האוויר היום (חמישי) צפוי להיות רגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית ברוב אזורי הארץ. הטמפרטורות יהיו גבוהות יחסית, ללא שינוי ניכר ביחס לימים האחרונים.

    זו מפת עומסי החום הצפויים:

    עומס חום קיצוני (התראה מוקדמת אדומה) צפוי בעמק בית שאן, בבקעת כנרות, בבקעת הירדן ובצפון הערבה מ-12:00 עד 20:00; ובדרום מדבר יהודה וים המלח מ-13:00 עד 23:00.

    עומס חום כבד (התראה מוקדמת כתומה) צפוי בדרום הגולן, בגליל תחתון מזרחי, בעמק החולה, בצפון מדבר יהודה וים המלח ובמפרץ אילת ודרום ערבה מ-11:00 עד 22:00.

    עומס חום בינוני (התראה מוקדמת צהובה) צפוי בגליל תחתון מערבי, בעמק יזרעאל, ברמות מנשה, במישור החוף הצפוני, במישור החוף המרכזי והדרומי, בשפלה, בצפון השומרון, בצפון מזרח השומרון, בצפון הנגב, במזרח הנגב ובדרום הנגב והרי אילת מ-11:00 עד 19:00.

    בסוף השבוע צפויה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים. לקראת שבת תחול הכבדה בעומסי החום והם יתפשטו גם לאזורי החוף והמרכז. מזג האוויר יישאר בהיר ויבש, ללא גשם. הרוחות יהיו מתונות עד חזקות בשעות אחר הצוהריים.

    בשבוע הבא צפויה מגמת טמפרטורות דומה, עם מזג אוויר רגיל לעונה. הלחות בערי החוף צפויה להישאר גבוהה, אך לא צפויים גשמים או שינויים קיצוניים.

    הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
    ירושלים – 34-23
    תל אביב – 37-25
    חיפה – 34-26
    באר שבע – 38-24
    אשדוד – 32-26
    אשקלון – 33-25
    טבריה – 41-29
    אילת – 40-29
    בית שאן – 39-25
    מצפה רמון – 34-21

