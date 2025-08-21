"שנתיים ללא תשובות": מועצת אוקטובר תערוך כנס חירום בקריאה לוועדת חקירה ממלכתית

משפחות מועצת אוקטובר יערכו כנס חירום באקספו תל אביב ביום ראשון 7 בספטמבר, כך הודיעו המשפחות היום (חמישי) במסיבת עיתונאים. אחרי יום העצירה שבו מיליון וחצי ישראלים יצאו לרחובות בקריאה לסיום המלחמה, החזרת החטופים והקמת ועדת חקירה ממלכתית, המשפחות נערכות לצעד הבא.

הכנס יהיה פתוח לציבור הרחב ויובילו אותו המשפחות החברות במועצה, בהן משפחות חללי צה"ל, משפחות נרצחי המסיבות, משפחות העוטף, שורדי שבי ומשפחות החטופים, משפחות פצועי צה"ל וכל נפגעי 7 באוקטובר. לדברי המשפחות, הן יבהירו לראש הממשלה בנימין נתניהו כי שנתיים לפרוץ המלחמה הן הקו האדום, והמאבק יסלים ויחריף עד להקמת ועדת חקירה ממלכתית. בכנס החירום יפגוש הציבור את המשפחות, ישמע את סיפורי הנרצחים והנופלים ב-7 באוקטובר ויוצגו צעדי החירום הלאומיים שצפויים להתרחש בשבועות הקרובים והדורשים את התגייסות המדינה כולה בדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית.

במסיבת העיתונאים הציג רפי בן שטרית, ראש עיריית בית שאן לשעבר ששכל את בנו אלרואי ב-7 באוקטובר, את השתלשלות טיוח ועדת החקירה הממלכתית – מהימים הראשונים שבהם כל הפוליטיקאים הבטיחו להקים אותה מייד, דרך דחיית כל המתווים והפשרות ועד להצהרות מקורבי ראש הממשלה כי עד הבחירות "כולם ישכחו את 7 באוקטובר".

בן שטרית: "אני זועק כאן מדם ליבי. די למסכת ההונאה, די למכונת ההסתרה, די למפעל של תירוצים עלובים. הבנים והבנות שלנו לא ברחו מאחריותם, הם נלחמו באומץ עד טיפת דמם האחרונה. ואיפה האחריות של המנהיגות? מתחבאים מאחורי הצהרות ריקות וועדות מגוחכות שתפורות מראש".

יורם יהודאי, אביו של רון ז"ל: "אני חיה פצועה, ועם חיה פצועה לא מתעסקים. אני קורא לכל אותם מיליוני ישראלים שהוכיחו השבוע שהם סיימו לשתוק, הצטרפו אלינו לכנס חירום מיוחד. יחד נחייב את נציגי העם להפסיק לברוח מאחריות".

שרון אשל, אימא של רוני אשל ז"ל: "נתניהו, אתה רגע לפני הפיצוץ. אל תנסה אותנו, ההורים השכולים. אל תנסה אותנו, אזרחי ישראל. הגעת לקו האדום שלנו. מיליון וחצי האזרחים שנענו לקריאתנו השבוע ויצאו לרחובות, לכיכרות, לצמתים, היו רק ההתחלה".

ד"ר אבישי אדרי, תושב נחל עוז: "שרדתי את טבח 7 באוקטובר עם אישתי וארבעת ילדיי הקטנים אחרי 17 שעות של מצור בממ"ד. בחוץ עשרות מחבלים רוצחים, מענים, חוטפים ומשפילים את חברינו. חברי, עמרי מירן, עדיין מעונה בעזה. מאז פרוץ המלחמה שירתי יותר מ-600 ימים במילואים. אני ומשפחתי עדיין עקורים ורחוקים מביתנו בנחל עוז. אני קורא לאזרחי ישראל, אל תישארו אדישים! חייבים לנו תשובות!"

נירית ברעם, אימו של נטע ז"ל: "אנחנו עומדים לגייס בת לצה"ל עוד חודשיים וחצי. איזו תחושת ביטחון יש לנו? איזו תחושת ביטחון יש לכם כשאין הוראה מטעם הממשלה לחקור את המחדלים? למה המחדלים האלה לא מדירים שינה מעיניהם? למה הם לא מורים על חקירה?"