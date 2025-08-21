משפחות חטופים קוראות לממשלה להשיב להצעת המתווכות: "טרפוד העסקה יגזור דין מוות על החטופים"

משפחות חטופים קיימו היום (חמישי) הצהרה לתקשורת במטה המשפחות להחזרת החטופים, בשל העיכוב של ממשלת ישראל במתן תשובה להצעת המתווכות האחרונה שחמאס כבר אישר.

הערב יובילו המשפחות צעדת מחאה סביב הקריה בזמן כינוס הקבינט המדיני-ביטחוני. הצעדה תחל ב-19:00 במטה ברחוב לאונרדו דה וינצ'י. ב-20:00 יתקיימו אירועי מחאה בשורת מוקדים ברחבי הארץ. המטה קרא לאזרחים לצאת למרפסות בשעה זו ולהדליק פנסים כדי לתמוך במחאה.

לישי מירן-לביא, אישתו של החטוף עמרי מירן: "ההיסטוריה חוזרת. אנחנו נמצאים כפסע מהטרפוד המוחלט. יש הסכם שמונח על השולחן ויכול להציל חטופים חיים ולהשיב חללים לקבורה ראויה, החמאס הסכים, אבל במשרד ראש הממשלה עמלים על הטרפוד שיגזור דין מוות על החטופים החיים ודין היעלמות על החללים. נכון, ההסכם הזה לא מושלם, אבל באחריות ממשלת ישראל לדאוג שההסכם הזה יתחיל ויסתיים רק כשהחטוף האחרון ייצא מרצועת עזה.

"הדרישה שלנו לא השתנתה מאז 7 באוקטובר. השבת כל החטופים היא לא רק מאבקן של משפחות החטופים. העם עם החטופים זו לא סתם סיסמה. העם דורש להחזיר את החטופים ולסיים את המלחמה משום שהיא איבדה כל היגיון. משום שאי אפשר לנהל מלחמה במשך 22 חודשים שתכליתה הוא שימור הכוח הפוליטי. אי אפשר להמשיך לגייס פעם אחר פעם בצו 8, בפעם המי יודע כמה, את הבנות והבנים שלנו ללא תכלית. רק השבת החטופים וסיום המלחמה יבטיחו את החוסן הלאומי, הביטחוני והחברתי של ישראל".

זמיר חיימי, דודו של החטוף החלל טל חיימי: "שבועיים לאחר החלטת הקבינט על המשך המלחמה וכיבוש מלא של עזה. כמה ימים לאחר התשובה החיובית של חמאס למתווה שגיבשו המתווכות, וראש הממשלה אפילו לא טורח לכנס ישיבת קבינט. כך נראית הקרבה. כך נראה הטרפוד.

"זו מלחמה לשימור פוליטי. אלו הן החלטות שדגל שחור ענק מתנוסס מעליהן. החלטות בלתי חוקיות בעליל. צבא במדינה דמוקרטית, שנדרש מצד המנהיגים להרוג את אזרחי המדינה, יש לו הזכות המלאה לא לבצע זאת. כתושב הנגב מערבי ועוטף עזה אני יוצא בקריאה שלא משתמעת לשני פנים: סיימו את המלחמה. החזירו את החטופים הביתה. את כולם. עכשיו".

בר גודארד, בתו של החטוף החלל מני גודארד: "אנחנו נילחם כדי שהילדים שלנו לא יחיו במדינה שמפקירה את אזרחיה. איך אפשר להיות עם הילדים בחופש כשהחופש נשלל מאחרים? מי שבחר כבר שלוש יממות לא להשיב להצעה שכבר אושרה בממשלה, לא לכנס קבינט ולא לכנס ממשלה – בחר הלכה למעשה להקריב את החטופים. זה מהלך יזום, מתוכנן ומוסדר.

"כמו בכל 18 החודשים מאז עסקת נובמבר, החובה המוסרית כלפי אזרחי ישראל מפנה את מקומה ליצר ההישרדות הפוליטי והאישי של ראש הממשלה. היו פעמים רבות שבהן היה ניתן להגיע להסכם כולל לשחרור החטופות והחטופים ולסיום המלחמה, אבל שוב ושוב נבחרו עסקאות חלקיות, שוב ושוב נגררו רגליים, ושוב ההסכמים שטופחו – טורפדו. אפילו כאשר כבר הייתה עסקה מוסכמת, היא נעצרה, ושוב פספסנו הזדמנות להציל חיים".

אורה גזית זלמנוביץ, כלתו של החטוף החלל אריה זלמנוביץ: "איך יכול להיות שמדינה מתוקנת, שעד לפני שנתיים לפחות האמנו בזה שהיא מתוקנת, מפקירה ומקריבה את אזרחיה? איך זה קורה שסדרי העדיפויות משתבשים עד כדי כך, שהאדמה נחשבת יותר מאדם? שמעדיפים לקדש מוות על פני קידוש החיים? הצילו אותם. הצילו אותנו. חתמו על הסכם להחזרת כל 50 החטופים והחטופה, סיימו את המלחמה ותנו לנו לסגור מעגל ולהתחיל להשתקם ולהחזיר את חיינו למסלולם".

יהודה כהן, אביו של החטוף נמרוד כהן: "685 ימים, כמעט שנתיים, ואיפה אנחנו עכשיו? אחרי התעקשות של נתניהו על עסקאות חלקיות, כמו העסקה שהוכתרה תחת שמו של ויטקוף. ואחרי שחמאס קיבל אותה בתנאים של נתניהו, הוא מכריז שהוא תמיד היה עקבי והתעקש על עסקה מלאה. מה עוד, פתאום עסקה מלאה זאת עסקה לשחרור כל החטופים במסגרת כניעת חמאס.

"שוב נתניהו מציב תנאים בלתי אפשריים לעסקה, וזאת כמובן למשוך זמן ולהאריך את המלחמה כדי לרצות את קיצוניו המשיחיים בממשלה. הוא גם מתכנן לאלץ את צה"ל להיכנס לאזורים שבהם מוחזקים החטופים חיים, כדי לחזור על אירוע רצח ששת החטופים, בדיוק שנה להירצחם, ולרצוח את יתר החטופים החיים. לגבי בני נמרוד, לפני כמה שבועות יחידת השו"ן והמ"מ הראו לנו כמה מקבצי סרטונים שנתפסו, שבהם נראה נמרוד. אנחנו נילחם במערכת בשביל לקבל מקבץ זה ולפרסמו. אנחנו דורשים את סיום המלחמה במסגרת עסקה לשחרור כל החטופים".