תחקיר צה"ל על תקיפת המוצב בחאן יונס: המנהרה שיצאו ממנה המחבלים נוטרלה בעבר, המחבלים התכוונו לחטוף חייל

צה"ל כבר נטרל בעבר את המנהרה שיצאו ממנה המחבלים להסתערות על המוצב בחאן יונס, כך עולה מתחקיר האירוע שעיקריו פורסמו היום (חמישי).

לפי התחקיר, לפני כחודשיים צה"ל הגיע אל התוואי התת-קרקעי שהמחבלים יצאו מתוכו, וכוח ביצע "נטרול נקודתי" באחד הפירים הסמוכים. הפיר עצמו נוטרל, אך התוואי התת-קרקעי כולו לא הושמד, וכך המחבלים שפעלו מתוך המנהרה היו צריכים רק לפרוץ פיר חדש ולצאת מתוכו. בצה"ל אומרים כי לחמאס יש יכולות שיקום של תוואים תת-קרקעיים מקומיים שלא הושמדו לחלוטין. הכוחות המשיכו אחרי האירוע לפעול בפיר המנהרה שדרכו חדרו המחבלים כדי להשמיד את התוואי התת-קרקעי.

מהתחקיר עולה כי מחלקה של כ-15 מחבלים ביצעה את המתקפה על מגנן פלוגתי של חטיבת כפיר שצה"ל שוהה בו כבר כמה שבועות, ומבצע ממנו פשיטות והתקפות במרחב מגן עוז במערב חאן יונס. המחבלים יצאו מפיר מנהרה במרחק 50-40 מטר מהמגנן, והתפצלו לשלוש חוליות. בתחילת ההתקפה המחבלים ירו במצלמת תצפית ופגעו בה, ולכן התצפית הייתה פחות אפקטיבית והלוחמים גילו את חדירת המחבלים רק אחרי שכבר חדרו למוצב.

על המחבלים שחוסלו אותרו וסטים, נשקים מסוג קלצ'ניקוב, אר.פי.ג'י מתקדם, רימונים מסוגים שונים, לבנות חבלה, מטענים ואלונקה. בצה"ל מעריכים כי האלונקה נועדה לחטיפת חייל.

החולייה הראשונה, חוליית רתק של שישה-שבעה מחבלים, הקיפה את סוללת העפר שמסביב למגנן, והגיעה למבנה שבו היה כוח בפיקוד סגן מפקד הפלוגה, ובו רוב הלוחמים ישנו. שניים מהמחבלים חדרו למבנה, מפקד המחלקה העיר את לוחמיו, והם קפצו מתוך שינה וניהלו לחימה. המחבלים ירו וזרקו רימונים, והתנהלה לחימה בתוך המבנה עד לחיסול חלק מהמחבלים ונסיגה של היתר. בצה"ל ציינו לחיוב את הלוחמים, שאומנם התעוררו משינה, אך תפקדו היטב והצליחו לנהל לחימה מ-0 ל-100, לחסל מחבלים ולהסיג את היתר.

מרגע ההכרזה על האירוע הופעלו כל הפקודות הנדרשות והוזנקו כוחות שריון וחיל האוויר. בתוך המגנן עצמו מפקד מחלקת טנקים זיהה ירי אר.פי.ג'י של המחבלים לכיוון מבנה. מ"מ הטנקים ירה שלושה פגזים מהטנק וחיסל שלושה מחבלים. טנק נוסף הגיע למרחב המגנן, זיהה מחבל כורע על הקרקע עם אר.פי.ג'י בידיו ודרס אותו. עד לשלב זה הכוח הצליח לחסל שישה-שמונה מחבלים בסך הכול.

חולייה נוספת של שבעה-שמונה מחבלים שהייתה בקו אחורי יותר ביצעה ירי מרגמות כדי לנסות לשבש את הגעתם של כוחות תגבור צה"ליים למקום. הטנקים זיהו מחבל שניסה להיכנס לפיר וחיסלו אותו. יתר המחבלים מהחולייה כנראה הצליחו להימלט למנהרה. הכוחות המשיכו בטיהור המרחב מהמחבלים. המחבלים הניחו מטענים בנתיב הנסיגה שלהם כדי לנסות לפגוע בכוחות שירדפו אחריהם. בצה"ל אומרים כי אירוע חדירת המחבלים למוצב עד לנסיגתם נמשך כעשר דקות, אך עד שזוהה המחבל האחרון וחוסל עברו כשלוש שעות.