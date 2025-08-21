שר האנרגיה דחה את תוכנית רשות המים לקצץ בכשליש את כמות המים לחקלאות

שר האנרגיה אלי כהן (הליכוד) דחה היום (חמישי) את תוכנית רשות המים לקצץ בכשליש את כמות המים לחקלאות. השר כהן ביטל את הדיון בנושא שנקבע להיום במועצת רשות המים בו הייתה אמור לאשר את תוכנית הקצאות המים לחקלאים לשנת 2026 לקראת פרסומן להערות הציבור. התוכנית כללה קיצוץ הקצאת מים שפירים לחקלאות מ-380 מלמ"ק ל-250 מלמ"ק בלבד, בעקבות מחסור חמור במים לחקלאות שצפוי לשנת 2026 כתוצאה מהבצורת והצמצום בהיקף המשקעים, בעיקר בצפון. במשרד החקלאות הביעו חשש שקיצוץ הקצאת המים יביא לירידה בתוצרת החקלאית המקומית, לעליית מחירים ויגרום לנזק כספי דרמטי למשק הישראלי.

השר אלי כהן: ״חקלאות זה ציונות, ובמיוחד בימים אלה, לא אאפשר פגיעה בחקלאות הישראלית. החלטת רשות המים נעשתה ללא התייעצות ואינה מקובלת. הנושא ייבחן לעומק על ידי כלל הגורמים, ויימצאו פתרונות שישמרו על משק המים ועל החקלאות״.

החלטת השר כהן באה על רקע הפחתה של 20 מיליון קוב מים שפירים לחקלאות שכבר קוצצו השנה. הקיצוץ באספקת המים גרר ייבוש של עשרות אלפי דונמים של גידולים חקלאיים, בתחילה יובשו בעיקר שטחים שנועדו לגידולים עונתיים באזורים המנותקים ממערכת המים הארצית בגליל ובגולן, אך כעת הפגיעה העיקרית מהקיצוץ היא במטעים, שם הייבוש מביא להפסקת הפעילות במטעים ועקירת עצים.

יו"ר מרכז השלטון האזורי שי חג׳ג׳: ״אני מברך את השר אלי כהן על ביטול החלטת רשות המים. הדבר הנכון עבור החקלאות ועבור מדינת ישראל הוא לעצור את המהלך, ולדון מחדש על המצב בשיתוף החקלאים והשלטון האזורי.״

יו״ר התאחדות חקלאי ישראל ומזכ״ל תנועת המושבים, עמית יפרח ומזכ״ל התאחדות חקלאי ישראל, אורי דורמן בתגובה על החלטת שר האנרגיה, אלי כהן לדחות את החלטת מועצת רשות המים: ״אנו מברכים את שר האנרגיה, אלי כהן על טיפולו בדחיית החלטת מועצת רשות המים לדחות את ההצעה לקצץ את הקצבות המים השפירים לחקלאות ומודים להנהלת משרד החקלאות על פועלה לשמירה על החקלאות וביטחון המזון. נמשיך לפעול יחד עם כל הגורמים כדי למנוע פגיעה בחקלאות ובענפיה למען ביטחון המזון של אזרחי ישראל״.

אגודת "מים לישראל" (האגודה המרכזת של אגודות המים לחקלאות) זעמו על תוכנית הקיצוץ של רשות המים: "בוועדות בכנסת נשמעה ביקורת קשה על הפיגור בהקמת מתקני ההתפלה וחיבורם למערכת המים, שמשפיע הן על החקלאות והן על מי השתייה, אך מתברר שרשות המים כבר מכינה את הציבור לקראת קיצוץ משמעותי בכמות המים השפירים לחקלאות בשנת 2026. לאור זאת אנו דורשים להקים ועדת חקירה פרלמנטרית מיד בתום הפגרה, שתבחן את כשלי הניהול ותמליץ על שינויים נדרשים כדי להבטיח ביטחון מים וביטחון מזון".

האגודה דורשת להגיע להסכמות ארוכות טווח באשר להקצאת מים לחקלאות, תוך דיאלוג ישיר עם החקלאים. "הדגשנו שהחקלאות היא המפתח לשימוש נכון במים מטוהרים. ללא שדות לקליטתם הם ייזרקו לים, והערים לא יוכלו להתפתח. אין בנייה בלי פתרון לקולחים. חקלאות חזקה וברת קיימא היא אינטרס לאומי לטובת ביטחון מזון, איכות סביבה, תעסוקה ופיתוח אזורי".

בנוסף לכך הודיעה האגודה כי היא דורשת להקים ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא משק המים: "בעיית המים בישראל איננה בידי שמיים אלא תוצאה של תכנון וניהול לקוי. גל החום הכבד בימים האחרונים מזכיר לכולנו אמת פשוטה זו. לאור זאת אנו דורשים להקים ועדת חקירה פרלמנטרית מיד בתום הפגרה, שתבחן את כשלי הניהול ותמליץ על שינויים נדרשים כדי להבטיח ביטחון מים וביטחון מזון".

"בשעה שהחקלאים נאבקים על כל טיפה ומטעים גליל נעקרים, בדיונים בוועדה לביקורת המדינה ובוועדת הכלכלה, דווח על ידי רשות המים, משרד החקלאות ומשרד האנרגיה והתשתיות שמדי שנה מוזרמים לים מיליוני מ"ק של מי קולחים".