רגב: ״תחנות תל אביב ייפתחו בשבוע הבא, חלק מהפקקים - בגלל ההפגנות והיועמ״שית״

שרת התחבורה, מירי רגב, אמרה היום (חמישי) במסיבת עיתונאים כי "בעזרת השם, תחנת ההגנה בתל אביב תחזור ביום ראשון, תחנת השלום ביום שני". בהתייחס לתקלה שבעקבותיה נאלצו לסגור את תחנות הרכבת בתל אביב לשבוע, היא הוסיפה: "הקמנו ועדות חקירה, לא מסתירים שום דבר. נבדוק את כל הסיבות שהביאו להישנותה של התקלה החמורה".

בהתייחס לכאוס התחבורתי המתחולל בימים אלה, אמרה רגב: "הספנות עובדת, הרכבות עובדות. סיפקנו בכמה מקומות שאטלים, ואתמול נסעו בהם 60 אלף. אנחנו מאפשרים תגבור אוטובוסים. היו כמה שיבושים קשים שמפריעים לאזרחים – זה קשה ולא נעים, אני מבינה, אני מדברת עם אזרחים. מיום חמישי, מאז התקלה שהייתה ברכבות, נסעו 900 אלף איש ברכבות".

על התקלה החמורה ברכבת אמרה: "רכבת ישראל פועלת לתקן את התקלה. מהרגע הראשון אמרנו שנאפשר את הרציפות הבטיחותית הנדרשת, הוקם חמ״ל משותף וביקשתי שמומחה מספרד יגיע לארץ – והמנכ״ל עצמו כאן. רצינו להבין מה קרה וללמוד איך להימנע מאירוע זה בעתיד. צפינו שהתיקון ייקח שבועות ארוכים, ביקשתי שזה יתוקן כמה שיותר מהר ואני שמחה שלאור העבודות אנו מקדימים מאוד את החזרת הרכבות לתפקוד – בראשון תחנת ת״א דרום – ההגנה, בשני השלום ועד 1.9 גני אביב וכפר חב״ד".

"מה שלא קשור להצלת חיים — לא מתבצע בשבת", הוסיפה רגב. "אתם רואים שבכל מקום טרקטורים עובדים. משרד התחבורה עובד בכל הכוח, ובחלק מהמקומות זה יוצר גודש. לכן אנחנו מנסים לעבוד רק בשעות הלילה. אלה ההנחיות שנתתי. זה הוויכוח שיש לי עם האוצר לאורך שנה: גודש עולה למדינת ישראל 40 מיליארד שקל בשנה, ורק תחבורה המונית תיתן לזה מענה".

"כשעובדים על תשתיות נדרשת סבלנות, וזה לא פשוט. אם היינו מדינה מתוקנת והיועמ"שית לא הייתה מאפשרת לחרדים ולקפלניסטים לחסום כבישים – האוטובוסים היו מגיעים בזמן. זה מגיע מאיפשהו, חלק מהפקקים נוצרים מההפגנות".

על תדירות האוטובוסים הנמוכה בישראל: "תדירויות הקווים תלויות בתקציב. בגלל תקציב הביטחון חותכים בשאר המשרדים. אנחנו נלחמים, והבאנו 250 מיליון שקל ותוספות שירות בתקציב האחרון. אנחנו בודקים גם אופציה לרכבל ולכלים נוספים".

על רצונה לבטל נתיבי תחבורה ציבורית (נת"צים): "אני אשמח שכל המדינה תהיה נת"צים, אבל שלא יהיו ריקים. יהיו נת"צים בתנאי שכל חמש דקות יעבור בהם אוטובוס".