עתירה לבג"ץ: חולים במזרח ירושלים מחכים שעות במחסום בדרך לטיפול רפואי

תושבי כפר עקב והאגודה לזכויות האזרח עתרו לבג"ץ נגד שינוי נוהל המעבר במחסום ג'יב, שמכריח את חולי הכפר לעמוד שעות בתור במחסום קלנדיה בדרכם לבית החולים. אך מעבר להחלטה הנקודתית לגבי הנוהל, בדפי העתירה נחשפת מסכת הייסורים אותה נאלצים לעבור חולים מכפר עקב בדרכם לקבל טיפול רפואי.

בין העותרים חתומות שתי אחיות בנות 19 ו-12 החולות במחלה גנטית הפוגעת בתפקוד הכליה. "לגור בשכונה שממוקמת מאחורי מחסום זה קשה תמיד", מספר אבי הנערות, "אבל מאז המלחמה המצב הפך לבלתי נסבל. העומס במחסום קלנדיה מטורף, והדרך לחיזמא נחסמה במחסום נוסף ליד ג'בע. כמה פעמים לקח לנו כמעט שלוש שעות להגיע לשערי צדק, כשהילדה בוערת מחום וסובלת ואני יודע שאני חייב להגיע איתה באופן דחוף ביותר לחדר מיון".

מחסומים לקבלת טיפול רפואי

כ-100 אלף תושבי כפר עקב, שכונה השייכת מוניציפלית לירושלים, נדרשים מאז הקמת גדר ההפרדה ב-2007 לעבור במחסום קלנדיה על מנת להיכנס לירושלים. עם פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל' נסגר מחסום קלנדיה שנפתח במתכונת מצומצמת לאחר שבועיים. במקביל משתמשים התושבים במחסום חיזמא, אך בדרך אליו הוצב מחסום בג'בע. דרכם של תושבי השכונה למרכז העיר הוארכה מחצי שעה לשעתיים ואפילו שלוש בשל התורים הארוכים במחסומים.

המצב קשה כל כך, שבמקרים מסוימים חולים מהשכונה נשארים באשפוז בבתי חולים, מחשש מהעיכובים בהגעה דרך המחסומים. אימו על א', נער בן 16 החולה בסרטן ומקבל טיפולי כימותרפיה מספרת כי "בגלל שאנחנו גרים בכפר עקב, ונסיעה לבית החולים עשויה להיות מסע ארוך ומטלטל, שיכול להימשך המון זמן, הרופאים שלו העדיפו להשאיר אותו באשפוז".

המפקד התחלף – הנוהל השתנה

לאור המצב החמור נעתר בספטמבר האחרון מפקד מג"ב עוטף ירושלים דאז, תנ"צ עמרם נידם לבקשת המשפחות והעניק אישורים מיוחדים לחולים ובני משפחותיהם למעבר במחסום ג'יב הסמוך לגבעת זאב. מעבר במחסום זה דורש רישום מראש. בשגרה המחסום משרת את תושבי חלאילה וכן תושבים ישראלים ביניהם סטודנטים, רופאים ועובדי עירייה.

העותרים טוענים כי החל מינואר האחרון עם מינויו של תנ"צ ערן לוי למפקד מג"ב עוטף ירושלים, השתנתה המדיניות. בקשותיהם לעבור דרך מחסום ג'יב סורבו בטענה כי המחסום אינו מיועד לתושבים ישראליים. העותרים דורשים להתיר את המעבר במחסום ג'יב ולפרסם את הנוהל לקבלת אישור המעבר במחסום.

עוה"ד טל חסין מהאגודה לזכויות האזרח מסרה: "מפקד מג"ב עוטף ירושלים החדש, תנ"צ עירן לוי, מפגין אטימות וערלות לב מרשימות נוכח מצוקות האוכלוסייה שכבר כמעט שנתיים תקועה בכלא אחד גדול. זה נורא תמיד, אבל חמור במיוחד כשמדובר בתינוקות, ילדים ובגירים חולים מאוד. יש מחסום שמאפשר הגעה מהירה לבתי החולים, צריך לאפשר להם לעבור בו. המדיניות הזאת פסולה לחלוטין, משפטית ומוסרית".