נתניהו הנחה ״להתחיל במו״מ מיידי לשחרור כל החטופים״ ואישר תוכניות לכיבוש העיר עזה

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר היום (חמישי) בסיור באוגדת עזה כי "הגעתי לאשר את תוכניות צה"ל להשתלטות על העיר עזה והכרעת החמאס. במקביל, הנחיתי להתחיל במשא ומתן מיידי על שחרור כל חטופינו וסיום המלחמה בתנאים שמקובלים על ישראל". נתניהו הוסיף: "אנחנו בשלב ההכרעה. שני הדברים הללו – הכרעת החמאס ושחרור כל חטופינו – הולכים יד ביד".

במקביל לפרסום דבריו, גורם ישראלי אמר כי ישראל לא שולחת בינתיים משלחת לדוחא או קהיר.

מוקדם יותר אמר נתניהו כי גם אם חמאס יסכים לעסקה – צה"ל ישתלט על עזה. בריאיון לרשת "סקיי ניוז" הוא אמר "אנחנו הולכים לעשות את זה בכל מקרה, אין שאלה – חמאס לא הולך להישאר בעזה". בנוסף, אמר כי המלחמה תסתיים בקרוב: "אנחנו לקראת סיום המלחמה, מלחמה של שבע חזיתות שכולל את איראן ושלוחותיה".

בכך, ישראל ממשיכה שלא להגיב למעשה לתשובת חמאס, שהסכים לעסקה חלקית, ומודיעה שמוכנה אך ורק למו"מ על עסקה כוללת – שיביא לשחרור כל החטופים וסיום המלחמה.

רה״מ הוסיף: "אני מאוד מעריך את ההתייצבות של חיילי המילואים, וכמובן של הצבא הסדיר, למען המטרה החיונית הזאת. שני הדברים הללו – הכרעת החמאס ושחרור כל חטופינו – הולכים יד ביד".