משפחות חטופים ומאות מפגינים צעדו בתל אביב: ״נתניהו החליט לטרפד עוד עסקה״

משפחות חטופים ומפגינים צעדו הערב (חמישי) מסביב לבסיס הקריה בתל אביב, בקריאה לממשלה להגיע לעסקת חטופים. "די להקרבת החטופים והחטופה", נמסר ממטה משפחות החטופים. "די להקרבת הלוחמות והלוחמים בסדיר ובמילואים, די להקרבת המפונים".
יותם, אח של החייל נמרוד כהן שחטוף כבר 685 ימים, נשא דברים בעצרת בסיום הצעדה: "אתמול שמענו שנתניהו החליט לטרפד עוד עסקה ולחרוץ את גורלם של 20 חטופים ועוד מאה חיילים בעיר עזה. ומה התירוץ הפעם? שהוא רוצה עסקה מלאה ולא חלקית, או הכול או כלום. ובגלל שאי אפשר להחזיר הכול – אז הוא מחזיר כלום. כשחמאס רוצה עסקה חלקית נתניהו רוצה מלאה, ולהיפך. כל פעם תירוצים".
לדבריו, "לא יכול להיות שמהמקום הזה, מהקריה, מתקבלת פעם אחר פעם החלטה שממשיכה את המלחמה הזו לנצח. ביום ראשון האחרון הוצאנו שניים וחצי מיליון איש לרחובות שהצביעו ברגליים נגד המלחמה. נתניהו, אם נצטרך נוציא יותר ונעצור ליותר. אל תנסה אותנו. עצרו את המלחמה".
האב יהודה הוסיף כי "כבר שמענו בפברואר 2024 שאנחנו כפסע מלנצח את חמאס. רק סיום המלחמה ועסקה לשחרור החטופים תרפא את המדינה החולה הזאת, רק זה יחזיר אותנו לנורמליות".
מכבית מאייר, דודתם של החטופים גלי וזיו ברמן: "הם בגיהינום. גלי וזיוי חיים, רוצים לחזור הביתה, יחד עם כל החטופים החיים והחללים שצריכים לחזור לקבורה ראויה", אמרה. "גלי וזיוי, אני מתפללת שאתם רואים שאף אחד לא מוותר עליכם. אף אחד לא מתעייף. הסיפור שלנו הוא לא ימין, הוא לא שמאל – הוא ישר".
במטה התייחסו לתשובת חמאס להצעה האחרונה, שלפי המתווכות הייתה חיובית, ומסר כי "מי שבחר כבר שלוש יממות לא להשיב להצעה שכבר אושרה בממשלה, לא לכנס קבינט ולא לכנס ממשלה – בחר הלכה למעשה להקריב את החטופים".
מוקדם יותר בני משפחות חטופים שיקריהם עדיין בשבי קראו לממשלה להיענות לעסקת החטופים שנמצאת על השולחן ולא לצאת למבצע לכיבוש עזה. בהצהרה במטה המשפחות בתל אביב, אמרה בר גודארד, בתו של מני שגופתו מוחזקת ברצועה, כי "מי שבחר כבר שלוש יממות לא להשיב להצעה שאושרה בממשלה, לא לכנס קבינט ולא לכנס ממשלה – בחר הלכה למעשה להקריב את החטופים. זה מהלך יזום, מתוכנן ומוסדר".
לישי מירן לביא, שבן זוגה עמרי מירן חטוף ברצועה, קראה לממשלה לקבל את ההסכם. "ההיסטוריה חוזרת. אנחנו נמצאים כפסע מהטרפוד המוחלט. יש הסכם שמונח על השולחן שיכול להציל חטופים חיים ולהשיב חללים לקבורה ראויה, חמאס הסכים, אבל במשרד ראש הממשלה עמלים על הטרפוד שיגזור דין מוות על החטופים החיים ודין היעלמות על החללים", אמרה. "נכון, ההסכם הזה לא מושלם, אבל באחריות ממשלת ישראל לדאוג שההסכם הזה יתחיל ויסתיים רק כשהחטוף האחרון יצא מרצועת עזה. העם דורש להחזיר את החטופים ולסיים את המלחמה משום שהיא איבדה כל היגיון. משום שאי אפשר לנהל מלחמה במשך 22 חודשים שתכליתה היא שימור הכוח הפוליטי".
אביו של החייל החטוף נמרוד כהן, יהודה כהן, סיפר בהצהרה שהצבא מסרב להעביר למשפחתו סרטון שנמצא ברצועה ובו נראה נמרוד מדבר למצלמה ביום ה-123 לשהותו בשבי. "נילחם במערכת בשביל לקבל את הסרטון ולפרסמו", אמר. הוא ביקר את הממשלה על ההימנעות מאישור עסקה. "כמובן, שוב, נתניהו מציב תנאים לעסקה שהם בלתי אפשריים, כדי למשוך זמן ולהאריך את המלחמה". הוא טען גם כי לנתניהו "יותר נוח" שהחטופים ימותו כי לדבריו "ככה הם יהיו יותר זולים"