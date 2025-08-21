משפחות חטופים ומאות מפגינים צעדו בתל אביב: ״נתניהו החליט לטרפד עוד עסקה״

לדבריו, "לא יכול להיות שמהמקום הזה, מהקריה, מתקבלת פעם אחר פעם החלטה שממשיכה את המלחמה הזו לנצח. ביום ראשון האחרון הוצאנו שניים וחצי מיליון איש לרחובות שהצביעו ברגליים נגד המלחמה. נתניהו, אם נצטרך נוציא יותר ונעצור ליותר. אל תנסה אותנו. עצרו את המלחמה".

האב יהודה הוסיף כי "כבר שמענו בפברואר 2024 שאנחנו כפסע מלנצח את חמאס. רק סיום המלחמה ועסקה לשחרור החטופים תרפא את המדינה החולה הזאת, רק זה יחזיר אותנו לנורמליות".

מכבית מאייר, דודתם של החטופים גלי וזיו ברמן: "הם בגיהינום. גלי וזיוי חיים, רוצים לחזור הביתה, יחד עם כל החטופים החיים והחללים שצריכים לחזור לקבורה ראויה", אמרה. "גלי וזיוי, אני מתפללת שאתם רואים שאף אחד לא מוותר עליכם. אף אחד לא מתעייף. הסיפור שלנו הוא לא ימין, הוא לא שמאל – הוא ישר".

במטה התייחסו לתשובת חמאס להצעה האחרונה, שלפי המתווכות הייתה חיובית, ומסר כי "מי שבחר כבר שלוש יממות לא להשיב להצעה שכבר אושרה בממשלה, לא לכנס קבינט ולא לכנס ממשלה – בחר הלכה למעשה להקריב את החטופים".