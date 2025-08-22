דבר העובדים בארץ ישראל
יום שישי כ"ח באב תשפ"ה 22.08.25
histadrut
מזג האוויר: עומסי חום כבדים בעיקר בהרים ובפנים הארץ

היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויורגש עומס חום כבד באזורים הפנימיים | גם הלילה יוסיף להיות חמים

חוף הים בתל אביב - אוגוסט 2025 (צילום: אבשלום ששוני/פלאש90)
חוף הים בתל אביב - אוגוסט 2025 (צילום: אבשלום ששוני/פלאש90)
דבר
עדכון אחרון: 22.08.2025 | 6:53
מזג האוויר: היום (שישי) תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ותורגש הכבדה בעומסי החום – בעיקר באזורים ההרריים ובפנים הארץ. מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר. בלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, ובצפון הנגב ובדרום מישור החוף ייתכן אד קל.

בשבת תימשך מגמת ההתחממות, עם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים ובשפלה. יהיה מעט חם מהרגיל לעונה. בראשון יוסיף להיות חם – עם עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ, תחת שמיים מעוננים חלקית עד בהירים.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה: בירושלים 18 עד 32 מעלות, בתל אביב 25–31, בחיפה 24–29, בצפת 20–33, בטבריה 24–38, בעפולה 24–35, בבית שאן 25–39, בלוד 24–33, באשדוד 24–31, בעין גדי 26–36, בבאר שבע 22–34, במצפה רמון 21–32, ובאילת 28–41 מעלות.

