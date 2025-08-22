מזג האוויר: עומסי חום כבדים בעיקר בהרים ובפנים הארץ

מזג האוויר: היום (שישי) תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ותורגש הכבדה בעומסי החום – בעיקר באזורים ההרריים ובפנים הארץ. מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר. בלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, ובצפון הנגב ובדרום מישור החוף ייתכן אד קל.

בשבת תימשך מגמת ההתחממות, עם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים ובשפלה. יהיה מעט חם מהרגיל לעונה. בראשון יוסיף להיות חם – עם עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ, תחת שמיים מעוננים חלקית עד בהירים.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה: בירושלים 18 עד 32 מעלות, בתל אביב 25–31, בחיפה 24–29, בצפת 20–33, בטבריה 24–38, בעפולה 24–35, בבית שאן 25–39, בלוד 24–33, באשדוד 24–31, בעין גדי 26–36, בבאר שבע 22–34, במצפה רמון 21–32, ובאילת 28–41 מעלות.