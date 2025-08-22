אותרה גופתו של שלומי בנאי, מילואימניק בן 38 מתל אביב שטבע למוות בכנרת

אחרי יותר מ-48 שעות של חיפושים נרחבים בכינרת, גופתו של שלומי (שלמה) בנאי, בן 38 מתל אביב ולוחם מילואים פעיל, אותרה הבוקר (שישי) על ידי השיטור הימי ונמשתה מהמים. צוות מד"א שהוזעק למקום נאלץ לקבוע את מותו.

בנאי, נשוי ואב לילד בן שלוש, יצא ביום רביעי האחרון לחופשה עם אשתו שנמצאת בחודש השמיני להריונה. בשעה 12:00 נכנס למים עם סאפ באזור חוף גינוסר – ומאז נעלמו עקבותיו. כשעה לאחר מכן, אותר הסאפ כשהחבל שנקשר אליו קרוע, אך ללא סימן לשלומי.

מאות השתתפו במבצע החיפושים: יחידות חילוץ, שיטור ימי, מסוק מהמערך האווירי, יחידת להבה, צוללנים, רחפנים, פקחי איגוד ערים כינרת ומתנדבים – כולם פעלו מסביב לשעון כדי לנסות לאתרו. משפחתו פתחה בקריאה לציבור להגיע ולסייע בחיפושים, מתוך תקווה ששלומי אולי הצליח להגיע מותש לחוף.

מיה, אחותו של שלומי, סיפרה ל-ynet: "הוא יצא לנופש עם אשתו שנמצאת בחודש השמיני, רגע לפני הלידה של הבן השני שלהם. הכול קרה תוך רגע. הייתה רוח מערבית חזקה והוא נסחף. אנחנו בסריקות מאז אתמול בצהריים, כל הלילה – עם מסוקים, רחפנים, אופנועי ים, כלבנים וצוללנים. יש פה מלא חברים של שלומי שכל אחד סורק אזור אחר".

היא הוסיפה: "אמרתי לו בצחוק שייזהר, כי הכינרת מסוכנת, וזאת השיחה האחרונה שלנו. זה צחוק הגורל. שלומי תמיד היה אופטימי עם חיוך גדול".

בנאי היה טכנאי שידור בערוץ ספורט 5, שם הספידו אותו בהודעה: "שלומי היה חלק בלתי נפרד מכל משחק, כל הפקה, כל שידור. תמיד ראשון להגיע ואחרון לעזוב. האובדן כבד לכולנו".

במקביל, הבוקר אירעה טרגדיה נוספת: גבר כבן 30 טבע למוות בחוף ג'סר א-זרקא. חובשי מד"א סיפרו כי הגבר נמשה מהמים ללא סימני חיים ונקבע מותו במקום. חובשי מד"א עמי רון ומתנאל יובל סיפרו: "הובילו אותנו לגבר ששכב על קו החוף כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הוא היה ללא סימני חיים".