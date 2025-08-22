איטליה: נעצר חשוד אוקראיני בפיצוץ צינורות שהעבירו גז מרוסיה לגרמניה

אזרח אוקראיני החשוד בהובלת פיצוץ צינורות התת-ימיים 'נורד סטרים' ב-2022 נעצר באיטליה, לבקשת משטרת גרמניה, כך מסרו אתמול (חמישי) גורמים רשמיים בגרמניה ובאיטליה. על פי החשד, האוקראיני המזוהה עם הימין הקיצוני הוביל את פעולת פיצוץ הצינורות שהובילו גז מרוסיה לגרמניה במימיה הכלכליים של דנמרק – דבר שגרם לעצירת הספקת הגז הרוסי לגרמניה ולעליית מחירי האנרגיה בכל אירופה.

התובעים בגרמניה אמרו שהחשוד סרחיי ק', ששמו המלא לא פורסם בהתאם לחוקי הפרטיות במדינה, נעצר במהלך הלילה שבין רביעי לחמישי במחוז רימיני שבאיטליה. על פי הדיווח, הוא היה מיוזמי ומארגני פעולת פיצוץ הצינורות ב־26 בספטמבר 2022.

הפיצוצים קרעו את צינור נורד סטרים 1, שהיה נתיב האספקה העיקרי של גז טבעי מרוסיה לגרמניה, עד שמוסקבה ניתקה את האספקה בסוף אוגוסט 2022. הם גם גרמו נזקים לנורד סטרים 2, שמעולם לא החל לפעול משום שגרמניה ביטלה את הליך הרישוי שלו זמן קצר לפני הפלישה הרוסית לאוקראינה בפברואר 2022.

התובעים הודיעו שהחשוד היה אחד מקבוצת אנשים שהניחו חומרי נפץ על הצינורות. הוא חשוד בגרימת פיצוצים, חבלה בניגוד לחוקה והרס מבנים. הוא נעצר על פי צו מעצר אירופי שהוצא ביום שני. לדברי התובעים, החשוד ושותפיו השתמשו ביאכטה שנשכרה מחברה גרמנית באמצעות תעודות זהות מזויפות ובסיוע מתווכים, ויצאה מנמל רוסטוק שבגרמניה.

שרת המשפטים הגרמנית, סטפני הוביג, שיבחה את "הצלחת החקירה המרשימה", ואמרה כי את הפיצוצים יש "לברר עד תום", ולכן "טוב שאנו מתקדמים".

רוסיה ואוקראינה האשימו אחת את השנייה בפיצוץ הצינורות, ובהמשך רוסיה האשימה גם את ארצות הברית בכך שלקחה חלק בפעולת הזדון. בקייב, במוסקבה ובוושינגטון הכחישו את ההאשמות.

ב־2023 דווח בתקשורת הגרמנית כי קבוצה פרו-אוקראינית הייתה מעורבת בחבלה. אוקראינה דחתה רמיזות לפיהן ייתכן שהורתה על המתקפה, וגורמים גרמנים קראו להתייחס בזהירות להאשמה. עם זאת, לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל בשנה שעברה, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי היה מודע למבצע – אך לא הצליח למנוע אותו.