משפחות חטופים ומפגינים חסמו את נתיבי איילון וכביש 6: ״נתניהו מפחד מהעם״

פעילים למען שחרור החטופים חסמו היום (שישי) את נתיבי איילון בתל אביב לשני הכיוונים וכן את כביש 6 במחלף אלייקים, הכבישים נפתחו לתנועה. המפגינים קראו להגיע לעסקה שתחרר את החטופים משבי חמאס.

חלק מהמשפחות הפגינו גם מול בית רה״מ בירושלים. בתוך כך, מטה משפחות החטופים הודיע היום כי ביום שלישי הקרוב יתקיים "יום עצירה" נוסף בקריאה לשחרור החטופים.

עינב צנגאוקר, אימו של החטוף מתן: ״נתניהו ורעייתו, עמדתם איתי יחד בקיבוץ ניר עוז לפני פחות מחודשיים, לפני הנסיעה לפגוש את הנשיא טראמפ. מה אמרתם לי ולאילנה אז? אמרתם שנחזיר את כולם כל ה-50, הראנו לכם מעל לכל במה שעם ישראל לצידנו. אנחנו נלחמים על הערכים שלנו, על האהובים שלנו. מה קרה להבטחה הזאת? נתניהו לא הבאת איתך בשורה על הסכם כולל וסיום המלחמה, מאז ניסית עוד משחקים – שלחת צוות משא ומתן ואז הוא חזר בלי עסקה. אתה אבי תורת העסקאות החלקיות, עסקאות הסלקציה, אז עכשיו אתה מוכר טרפוד חדש – ״עסקה כוללת להשבת כל חטופינו", האם הנחת עסקה כוללת? אדוני שם תנאים בלתי ישימים לסיום המלחמה. אדוני מכין את הצבא לכיבוש עזה, אתה תכניס חיילים למלכודות מוות.

נאלץ אותך להביא הסכם כולל להשבת כל ה-50, ונסיים את המלחמה, כי גם לחיילים שלנו מגיע לשקם את הנפש, להירפא. עד שמתן ועוד 49 חטופים וחטופה לא יעברו את הגבול למדינת ישראל ואני אדע שהם הושבו ארצה – אתה תמשיך לראות ולשמוע את המשפחות והציבור הישראלי כולו אומרים – אנחנו רוצים עכשיו לסיים את המלחמה הזאת״.

זמיר חיימי, דודו של טל חיימי שנרצח וגופתו מוחזקת בשבי: ״טל נהרג בהגנה על הקיבוץ. יחד עם טל יש לנו מניר יצחק את ליאור שגם הוא חלל שחטוף מכיתת הכוננות. ביום ראשון ביום המאבק הגדול שכולכם יצאתם והצטרפתם אלינו הייתה לנו בבוקר שיחה עם הנשיא. שוב פעם לשמוע את אותן הקלישאות והנחמדות והנימוסים ואז נמאס לי וקמתי ואמרתי: אדוני הנשיא – תצא מהמשבצת והמקופסא שלך – תשמיע קול. תעמוד ותתנגד פה איתנו: אני קורא לנשיא הרצוג ולרטמכ״ל, ראש השב״כ וראש המוסד – תחשבו לפני שאתם מבצעים משהו מהחלטות הממשלה – כי אחרת הדם של החטופים יהיה גם על הידיים שלכם. אני מבקש מכם בשפה לא של סרבנות. יש פה פקודה בלתי חוקית בעליל שדגל שחור ענק מתנוסס מעליה. אני קורא לכם לא למלא את ההוראות, להתייצב והלכריז שאתם איתנו״.

חגי אנגרסט, אביו של החייל החטוף מתן: "אנחנו תקועים ב-7 באוקטובר, אין שישי אין שבת. הבית שלנו נהיה ריק . מאז אנחנו לא מסוגלים לשמוע קולות צוחקים – יש לנו בן שאנחנו שומעים בראש רק את הצעקות שלו מהמנהרה. סיפרו לנו איך מענים אותו במכות חשמל, הוציאו ואתו מהמנהרה רק כדי שישרוד – מבחינת חמאס הוא קלף חזק. באנו להודות לעם המדהים הזה, יצאתם 2.5 מיליון – רוה״מ פוחד מהעם, שיש 80 אחוז תמיכה בנו. אנחנו נראה לו ביום שלישי הזה המדינה תעצר, אנחנו נעלה מדרגה, ולא נפסיק לעלות מדרגות עד שהגיבורים שלנו יהיו פה. הבן שלנו לחם כמו אריה והציל חיים ועכשיו מתעסקים בהצלת כל ה-50 חלק לשיקום וחלק לקבורה. עד שלא נסגור את המעגל הזה המדינה תעצר״.

רובי חן, אביו של החטוף איתי: ״ראש הממשלה שלי, אומרים שאתה אוהב לשמוע דברי תורה – בפרשת השבוע כתוב "אני נותן לפניכם ברכה וקללה, ברכה במושגים של ערבות הדדית מזה שאנחנו כולנו ביחד. לבין הקללה המוסרית שבה יש אדישות ולב סגור שלא מקשיב לעם שלו, ואחרי 686 ימים ראש הממשלה, כשיש עסקה שחמאס מסכים, שאתה הסכמת לה ביולי 24, אנחנו צריכים את המנהיגות שלך, של העם, שיודע לקחת את ההסכם ולגאול אותנו, 50 משפחות החטופים והחטופה ולהביא אותם לארץ ישראל כמו שכתוב – ״שבו בנים לגבולם״. זה מה שאנחנו דורשים ממך לא רוצים לראות עוד טרפוד. רוצים לראות עסקה שבה נראה אותם עוד השבוע חוזרים, שהמשפחות יקבלו את הגאולה שלהם ויהיו שוב שלמים. זה עליך ראש הממשלה, עם ישראל מצפה לראות מנהיגות״.

יעל אדר, אימו של תמיר אדר: ״ראש הממשלה תוציא את הראש ותראה אותנו – גם אנחנו מאחורי סורג כי אנחנו רוצים את היקרים שלנו? כי אם נעמוד קרוב מה נעשה? נתחנן לקבל את הבן שלי שהוא גיבור בדיוק כמו אח שלך? רק את הבן שלי עוד לא החזרת, אנחנו עומדים פה וזועקים די! תחזיר לנו את כולם. עוד מעט שנתיים, עד מתי? נגמר האשראי. העם בישראל לא יתן לזה לקרות. תוציא את עצמך אלינו, אנחנו העם שלך ואתה אמור לשרת אותנו. במקום לרדת דרומה לישיבות על כיבוש עזה, היית צריך לעלות לירושלים לכנס את הקבינט. ולומר דבר אחד, אני שולח צוות משא ומתן ואתם לא חוזרים הביתה עד שיש הסכם להשבת כל החטופים – זה המנדט שקיבלת מהעם! תחזיר לנו את כולם״.