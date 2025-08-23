דבר העובדים בארץ ישראל
יום שבת כ"ט באב תשפ"ה 23.08.25
מזג האוויר: התחממות והכבדה בעומסי החום

במהלך השבת צפויות הטמפרטורות לעלות ולהיות מעט גבוהות מהרגיל בעונה | עומסי החום יהיו כבדים יותר בעיקר במזרח הארץ

טורבינה ברמת הגולן (צילום: דוד טברסקי)
עדכון אחרון: 23.08.2025 | 7:11
    היום (שבת) תחול עליה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויעשה שם מעט חם מהרגיל בעונה. הלילה צפוי להיות מעונן חלקית.

    תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ בין השעות 10:00 עד 20:00. עומס חום כבד במיוחד צפוי במזרח הארץ, והביא את השירות המטאורולוגי להוציא אזהרה אדומה על עומס חום בדרום הגולן, בגליל תחתון מזרחי, בעמק בית שאן, בעמק החולה, בבקעת כנרות, בבקעת הירדן, בצפון מדבר יהודה וים המלח, בדרום מדבר יהודה וים המלח ובצפון הערבה.

    הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 18-32, תל אביב 32-26, חיפה 30-25, צפת 33-20, קצרין 36-22, טבריה 40-24, נצרת 33-22, עפולה 35-24, בית שאן 39-25, לוד 24-33, אשדוד 31-25, עין גדי 39-27, באר שבע 34-22, מצפה רמון 32-21, אילת 42-28.

     

