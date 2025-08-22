טראמפ: "היו 20 חטופים חיים, אבל כנראה כמה מהם כבר לא איתנו"

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס הערב (שישי) לסוגיית החטופים המוחזקים בשבי החאמס בעזה ואמר כי "ביום יש שם 20 (חטופים), אבל כנראה לא מדובר באמת ב-20 כי כמה מהם כבר אינם. זה דבר נורא. אני אמרתי להם: כשנגיע ל-20 החמאס לא יסכמו לעסקאות והם באמת לא הסכימו. עכשיו הוצאת הצהרה קשוחה והם אמרו 'ניתן לכם עשרה'. אני לא יודע מה ישראל עושה עם זה אבל הם היו מוכנים לתת לנו עוד 10 חטופים מיידית".

הנשיא הוסיף: "אני גאה להגיד שהוצאתי את החטופים שחזרו משם ועכשיו יש מאות אנשים שחיים בזכותי. עכשיו נשארה שם קבוצת האנשים הקטנה הזו ונראה שחמאס לא יוותרו עליהם כי הם יודעים שאם יעשו זאת, זה יהיה סוף חייהם". בהתייחס למשפחות החטופים, הוא הוסיף: "הם באים לכאן בקבוצות. אנשים נהדרים. אני יודע שאם אתה הורה אתה קודם כל רוצה את הילד שלך בחזרה. אני מבין את זה, אבל הוצאתי את החטופים, עשיתי עבודה טובה, ואנחנו נעשה כל מה שאפשר כדי להוציא אותם משם".

במטה משפחות החטופים הגיבו לדברי הנשיא טראמפ: כבוד הנשיא, יש 50 חטופים.

עבורנו, כל אחד ואחת מהם הוא עולם ומלואו. חובתנו הקדושה למנוע הקרבה ולהשיב את כולם הביתה". בתגובת המטה תקפו את השר רון דרמר, המכהן כשר לעניינים אסטרטגיים של ישראל וכאחראי המשא ומתן לשחרור החטופים: "אם השר דרמר, שמדבר רק עם האמריקאים אבל לא טורח לדבר או להיפגש עם משפחות החטופים, יודע משהו אחר – ראוי היה שיעדכן ראשית את המשפחות".