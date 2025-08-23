דבר העובדים בארץ ישראל
יום שבת כ"ט באב תשפ"ה 23.08.25
סיליה גולד שברה 8 שיאים ישראליים והוכתרה לאלופת ישראל בהרמת משקולות

גולד, ממכבי תל אביב, זכתה בתחרות כשדחקה משקל של 130 ק״ג ובסך הכל סיימה עם 228 ק״ג - התוצאה הגבוהה ביותר שהושגה בישראל | למקום השני הגיעה ניקול רובנוביץ' ששברה אף היא 4 שיאים ישראליים

מרימת המשקולות סיליה גולד - אלופת ישראל בהרמת משקולות לשנת 2025 (צילום: יפית כחלון, באדיבות מכבי תל אביב)
ליאור ברטל
כתב ספורט
עדכון אחרון: 23.08.2025 | 9:19
מרימת המשקולות סיליה גולד ממכבי תל אביב הוכתרה אתמול (שישי) לאישה החזקה בישראל בכל הזמנים, כאשר זכתה באליפות ישראל בהרמת משקולות שנערכה בהרצליה, במהלכה שברה לא פחות מ-8 שיאים ישראליים בתחום.

גולד ניצחה בדו קרב דרמטי את ניקול רובנוביץ', גם היא ממכבי תל-אביב. השתיים התחרו בקטגוריית המשקל לנשים עד 77 ק״ג, הקטגוריה האולימפית החדשה ושברו ביחד 12 שיאי ישראל במהלך התחרות.

בהנפה, הייתה זו רובנוביץ׳ שהובילה לאחר ששברה את השיא הישראלי פעמיים במהלך התחרות והעמידה אותו על משקל של 103 ק״ג בהנפה במשקל 77 ק״ג. רובנוביץ' הוסיפה גם שיא בדחיקה וגם בקרב 2.

בדחיקה, הפכה גולד את התוצאה, כשדחקה משקל של 130 ק״ג ובסך הכל סיימה עם 228 ק״ג – התוצאה הגבוהה ביותר שהושגה אי פעם בישראל. רובנוביץ' דחקה 115 ק״ג וסיימה את התחרות עם 218 ק״ג, רחוקה 10 ק״ג מגולד שזכתה במקום הראשון. גולד שברה בתחרות 8 שיאים ישראלים – 2 בהנפה, 3 בדחיקה ו-3 בטוטאל.

מרימת המשקולות סיליה גולד עם גביעי האליפות (צילום: יפית כחלון, באדיבות מכבי תל אביב)
