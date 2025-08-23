סיליה גולד שברה 8 שיאים ישראליים והוכתרה לאלופת ישראל בהרמת משקולות

מרימת המשקולות סיליה גולד ממכבי תל אביב הוכתרה אתמול (שישי) לאישה החזקה בישראל בכל הזמנים, כאשר זכתה באליפות ישראל בהרמת משקולות שנערכה בהרצליה, במהלכה שברה לא פחות מ-8 שיאים ישראליים בתחום.

גולד ניצחה בדו קרב דרמטי את ניקול רובנוביץ', גם היא ממכבי תל-אביב. השתיים התחרו בקטגוריית המשקל לנשים עד 77 ק״ג, הקטגוריה האולימפית החדשה ושברו ביחד 12 שיאי ישראל במהלך התחרות.

בהנפה, הייתה זו רובנוביץ׳ שהובילה לאחר ששברה את השיא הישראלי פעמיים במהלך התחרות והעמידה אותו על משקל של 103 ק״ג בהנפה במשקל 77 ק״ג. רובנוביץ' הוסיפה גם שיא בדחיקה וגם בקרב 2.

בדחיקה, הפכה גולד את התוצאה, כשדחקה משקל של 130 ק״ג ובסך הכל סיימה עם 228 ק״ג – התוצאה הגבוהה ביותר שהושגה אי פעם בישראל. רובנוביץ' דחקה 115 ק״ג וסיימה את התחרות עם 218 ק״ג, רחוקה 10 ק״ג מגולד שזכתה במקום הראשון. גולד שברה בתחרות 8 שיאים ישראלים – 2 בהנפה, 3 בדחיקה ו-3 בטוטאל.