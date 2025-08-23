פרו פלסטינים רעולי פנים שפכו צבע אדום על פעילים למען החטופים בפרנקפורט

פעילים יהודיים למען שחרור החטופים הותקפו אתמול (שישי) על ידי פעילים פרו פלסטיניים רעולי פנים בפרנקפורט, גרמניה. בעת שפעילי ארגון Honestly Concerned, הפועל נגד אנטישמיות, תלו שלטים תמונות החטופים, אישה רעולת פנים שפכה עליהם צבע אדום וצעקה לעברם קריאות נגד ישראל.

סשה סטבסקי (55), חבר הקהילה היהודית ופעיל בארגון , סיפר לעיתון 'בילד' כי הוא ושתי פעילים נוספים תלו תמונות של החטופים שנותרו בשבי על גדר בגן גרינבורג בפרנקפורט. לדבריו, בעת תליית השלטים התקרבה אליהם אישה רעולת פנים ושפכה עליהם צבע אדום.

Ein erstes Update von Sacha Stawski aus dem Frankfurter Grüneburgpark…Vorneweg: ich bin zwar geschockt, aber nicht… Posted by Honestly Concerned e.V. on Friday, August 22, 2025

עוד אמר סטבסקי ל'בילד': "שמענו קריאות אנטישמיות, קראו לנו 'רוצחי ילדים', צעקו 'Free Palestine' ורצח עם'. ואז הותקפנו בצבע. החומר נשפך גם על משקפיי, כך שלא הצלחתי לזהות היטב את התוקפת". לדבריו, במקום התכנסה הפגנה של כ-20-30 פעילים פרו פלסטינים, חלקם רעולי פנים, שאף ניסו לחסום את דרכם של הפעילים היהודים.

בדף הפייסבוק של ארגון Honestly Concerned הובאו עוד מדבריו של סטבסקי שהתייחס לתוקפת: "העבריין יצא מהמחנה ורץ מיד חזרה למחנה. אין לנו צילומים של האירוע עצמו, אך היו לנו צילומים שלו זמן קצר יחסית לאחר מכן. נשתף סרטונים ותמונות בהמשך".