יאסר טהא, כבן 20, נורה למוות בנצרת

יאסר טהא, כבן 20, תושב נצרת, נרצח ביום רביעי בירי ביפיע א-נאסריה. המשטרה הודיעה כי החלה בחקירת התקרית ובביצוע חיפושים אחרי חשודים במעשה, אך טרם דווח על מעצרים.

צוותים של מגן דוד אדום הגיעו למקום ומצאו את הצעיר מחוסר הכרה, ללא דופק או נשימה, ופצוע קשה. הפרמדיק אנאס עווודה: "הפצוע היה במצב קריטי מאוד. ביצענו את הבדיקות הנדרשות, אך לא היה לנו סיכוי להציל אותו, ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

מעגל אלימות הגובר בחברה הערבית ממשיך לגבות קורבנות נוספים, ומעמיק את תחושת חוסר הביטחון וכישלונן של הרשויות לנקוט צעדים יעילים כדי לעצור את שפיכות הדמים.