דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום שבת כ"ט באב תשפ"ה 23.08.25
הרשמה ל"דבר היום"
28.6°תל אביב
  • 24.8°ירושלים
  • 28.6°תל אביב
  • 27.2°חיפה
  • 28.8°אשדוד
  • 28.1°באר שבע
  • 35.4°אילת
  • 30.0°טבריה
  • 25.6°צפת
  • 28.1°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
משפט ופלילים

יאסר טהא, כבן 20, נורה למוות בנצרת

צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה ביפיע א-נאסריה מצאו את טהא ללא סימני חיים, ונאלצו לקבוע את מותו | הפרמדיק אנאס עווודה: "לא היה לנו סיכוי להציל אותו"

יאסר טהא מנצרת, נורה למוות ביפיע א-נסריה (צילום: רשתות, לפי 27א)
יאסר טהא מנצרת, נורה למוות ביפיע א-נסריה (צילום: רשתות, לפי 27א)
יניב שרון
יניב שרון
עורך וכתב החברה הערבית
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 23.08.2025 | 16:32
נושאים קשורים:

    יאסר טהא, כבן 20, תושב נצרת, נרצח ביום רביעי בירי ביפיע א-נאסריה. המשטרה הודיעה כי החלה בחקירת התקרית ובביצוע חיפושים אחרי חשודים במעשה, אך טרם דווח על מעצרים.

    צוותים של מגן דוד אדום הגיעו למקום ומצאו את הצעיר מחוסר הכרה, ללא דופק או נשימה, ופצוע קשה. הפרמדיק אנאס עווודה: "הפצוע היה במצב קריטי מאוד. ביצענו את הבדיקות הנדרשות, אך לא היה לנו סיכוי להציל אותו, ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

    מעגל אלימות הגובר בחברה הערבית ממשיך לגבות קורבנות נוספים, ומעמיק את תחושת חוסר הביטחון וכישלונן של הרשויות לנקוט צעדים יעילים כדי לעצור את שפיכות הדמים.

    תגיות:
    מדורים
    אודות
    קהילה
    דבר היום
    כל בוקר אצלך במייל
    אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
    © כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
    histadrut
    Created by rgb media Powered by Salamandra
    פעמון

    כל העדכונים בזמן אמת

    הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

    נרשמת!