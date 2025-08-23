דבר העובדים בארץ ישראל
יום שבת כ"ט באב תשפ"ה 23.08.25
ספורט

מיטל סומקין סיימה במקום ה-10 באליפות העולם בהתעמלות אומנותית

סומקין סיימה את גמר הקרב-רב עם סך של 110.9 נקודות, ודניאלה מוניץ סיימה עם סך של 108.4 נקודות ובמקום ה-15 באליפות העולם בברזיל

המתעמלות מיטל סומקין ודניאלה מוניץ (‏‎צילום: Ulrich Fassbender, באדיבות איגוד ההתעמלות בישראל)
ליאור ברטל
כתב ספורט
עדכון אחרון: 23.08.2025 | 17:49
    המתעמלות האומנותיות מיטל סומקין ודניאלה מוניץ סיימו אתמול בלילה (בין שישי לשבת) את סבב התחרויות בגמר הקרב-רב אישי באליפות העולם בברזיל. במהלך הלילה שבין שבת לראשון, הנבחרת תתחרה בתרגיל קבוצתי בגמר הקרב-רב. ‏

    סומקין, מהפוע‎ל רמת אליהו ראשון לציון, שהחלה להתחרות השנה בדרגת הבוגרות, סיימה את גמר הקרב-רב עם סך של 110.9 נקודות, ובמקום העשירי בעולם. בכדור סומקין קיבלה 29.1 נקודות, באלות 26.25 נקודות, בסרט 28.25 נקודות ובחישוק 27.3 נקודות.

    דניאלה מוניץ, ממכבי מקפת פתח תקווה, שעבורה זוהי אליפות עולם ראשונה בה היא מתחרה, סיימה את גמר הקרב-רב עם סך של 108.4 נקודות ובמקום ה-15 בעולם. בכדור קיבלה מוניץ 26.8 נקודות, באלות 27.3 נקודות, בסרט 28.25 נקודות ובחישוק 26.05 נקודות. את המתעמלות מאמנות איילת זוסמן וג'ולייטה קנטלופי.

