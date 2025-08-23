מיטל סומקין סיימה במקום ה-10 באליפות העולם בהתעמלות אומנותית

המתעמלות האומנותיות מיטל סומקין ודניאלה מוניץ סיימו אתמול בלילה (בין שישי לשבת) את סבב התחרויות בגמר הקרב-רב אישי באליפות העולם בברזיל. במהלך הלילה שבין שבת לראשון, הנבחרת תתחרה בתרגיל קבוצתי בגמר הקרב-רב. ‏

סומקין, מהפוע‎ל רמת אליהו ראשון לציון, שהחלה להתחרות השנה בדרגת הבוגרות, סיימה את גמר הקרב-רב עם סך של 110.9 נקודות, ובמקום העשירי בעולם. בכדור סומקין קיבלה 29.1 נקודות, באלות 26.25 נקודות, בסרט 28.25 נקודות ובחישוק 27.3 נקודות.

דניאלה מוניץ, ממכבי מקפת פתח תקווה, שעבורה זוהי אליפות עולם ראשונה בה היא מתחרה, סיימה את גמר הקרב-רב עם סך של 108.4 נקודות ובמקום ה-15 בעולם. בכדור קיבלה מוניץ 26.8 נקודות, באלות 27.3 נקודות, בסרט 28.25 נקודות ובחישוק 26.05 נקודות. את המתעמלות מאמנות איילת זוסמן וג'ולייטה קנטלופי.