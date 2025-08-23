"רק העם יחזיר את כולם": עצרות מחאה למען השבת החטופים ייערכו ברחבי הארץ

מפגינים למען השבת החטופים וסיום הלחימה יקיימו הערב (שבת) עצרות מחאה ברחבי הארץ, לקראת יום שלישי שבו יערכו 'יום עצירה' נוסף.

העצרת המרכזית בכיכר החטופים ברחבת מוזיאון תל אביב תיפתח ב-20:00, וינאמו בה לירן ברמן, אחיהם של החטופים גלי וזיו ברמן; דני אלגרט, אחיו של איציק אלגרט שנחטף ונרצח בשבי חמאס; רוני אדר, אחותו של החטוף החלל תמיר אדר; יונתן שימריז, אחיו של אלון שימריז שנחטף לעזה ונהרג מאש צה"ל; וחגי אנגרסט, אביו של החטוף מתן אנגרסט.

"אנו נמצאים בעיצומו של עוד טרפוד חמור שעלול להביא להקרבת החטופים והחטופה, להקרבת לוחמינו, אנשי ונשות המילואים, והחברה הישראלית", הודיע מטה המשפחות להחזרת החטופים. "רק בכוחו של עם ישראל הנפלא לעצור את הטרפוד ולעצור את הטירוף. צאו מהבית בהמוניכם. הצביעו ברגליים. רק בעזרתם נשים לזה סוף".

לצד העצרת המרכזית בתל אביב, יתקיימו עצרות בצומת שער הנגב ב-21:00, בכרמי גת ב-20:45 ובכיכר פריז בירושלים ב-21:15.

עינב צנגאוקר: "מי שרוצה להשיב את החטופים לא כובש את הרצועה"

משפחות שער בגין יפגינו ב-20:00 מול בסיס הקריה בתל אביב. "רק לחץ ציבורי יציל את החטופים!", הודיעו המשפחות. "כשהשלטון שוב ושוב מקריב ומפקיר – רק העם יחזיר! נתניהו מתכוון להמשיך בתורת הסלקציה שלו ומציב תנאים בלתי ישימים בכוונה כמכשול. חטופים, אזרחים וחיילים מוקרבים במלחמת הישרדות השלטון.

"ביום ראשון ראינו איך עם ישראל כולו נעמד על רגליו, מנער מעל כתפיו את הייאוש ומפיח רוח רעננה של ערכים ותקווה. עם ישראל הפגין למען עתידו, למען חיי בנותיו ובניו. הערב אתן ואתם נקראים שוב לדגל החיים. ובשבוע הבא – ממשיכים! עד לנצחון החיים! עקבו אחר הפרסומים. יוצאים לרחובות. עוצרים את השגרה. מוחים. מפגינים. מצילים!"

המשפחות נשאו הצהרה בשער בגין.

עינב צנגאוקר, אימו של החטוף מתן צנגאוקר: "687 ימים שהילדים שלנו, 50 חטופים וחטופה, עדיין מוחזקים בגיהנום של עזה. אני פונה מכאן לעם ישראל – נתניהו יכול עוד היום לחתום על עסקה שתחזיר עשרה חטופים חיים ו-18 חללים. אם נתניהו יחתום על העסקה, הוא יוכל כבר ביום הראשון לנהל משא ומתן להחזרת כל שאר החטופים בתמורה לסיום המלחמה.

"נתניהו יכול להחזיר את מתן שלי ואת שאר החטופים שעוברים שואה, אבל במקום לקבל את העסקה הוא דוהר לכיבוש עזה. הוא מציב שוב ושוב מכשולים לעסקה, ואז מאשים את חמאס. אבל מי שרוצה להשיב את החטופים לא כובש את הרצועה. מי שרוצה הסכם כולל לא מציב דרישות לא ישימות, ובמקום להציל חיים, נתניהו גוזר מוות והעלמת חטופים.

"הוא גוזר עלינו מלחמת נצח מיותרת ושולח חיילים אל מותם במלחמה שהשיגה מזמן את מטרותיה הצבאיות. עם ישראל – חייבים לעצור את זה! יש לנו ימים ספורים לעצור את זה!

כי אם יחל כיבוש עזה לא תהיה עסקה. כיבוש הרצועה יביא לפיצוץ המשא ומתן וחטופים וחיילים ימותו. זה עכשיו או לעולם לא!

"עם ישראל – חייבים לכפות על נתניהו לקבל את העסקה ולוודא שהוא מתקדם מייד להסכם שיחזיר את כולם ויסיים את המלחמה. זה ביידים שלנו! רק לחץ ציבורי יחזיר את החטופים! רק העם יחזיר את החטופים! צאו איתנו להציל את החטופים והחיילים, לסיים את המלחמה, לשקם את מדינת ישראל ולהחזיר אותה למסלול!"

יהודה כהן, אביו של החטוף נמרוד כהן: "נתניהו מוכר עכשיו לציבור שהוא מעוניין בעסקה כוללת. זה עוד אחד מהשקרים שלו. רק לפני חודש הוא הסתכל למשפחות בעיניים ואמר שאי אפשר לעשות עסקה כוללת. אבל האמת היא שנתניהו מעולם לא שם על השולחן הצעה לעסקה כוללת. נתניהו הוא אבי הסלקציות והעסקאות החלקיות.

"מי שרוצה עסקה כוללת שם על השולחן עסקה כוללת ולא מחרטט בתקשורת. חייבים לעצור את התוכנית לכיבוש עזה לפני שתהרוג את בני נמרוד ויתר החטופים ותעלים את החללים. חייבים להפעיל עכשיו כל לחץ אפשרי כדי להגיע להסכם".

איציק הורן, אביהם של החטוף איתן הורן ופדוי השבי יאיר הורן: "נתניהו אמר השבוע שאם נסיים את המלחמה עכשיו נקבל עוד 7 באוקטובר. זה התירוץ שלו להמשיך את המלחמה במקום ללכת לעסקה. לכולם ברור שהמלחמה השיגה את מטרותיה הצבאיות והאיום הוסר. שחיסלנו את חמאס ואת כל ראשיו.

"זה אבסורד שאחרי שנה ועשרה חודשים נתניהו מוכר לציבור שהוא לא יוכל להגן עלינו מחמאס. הוא מתגאה שאת איראן וחיזבאללה הוא חיסל אבל את חמאס הוא לא הצליח לנטרל? אלה הכול תירוצים שנועדו להצדיק את המשך המלחמה הפוליטית. כל בכירי מערכות הביטחון אומרים שחמאס כבר הוכרע ושאפשר לסיים את המלחמה תמורת כל החטופים.

"תמיד נוכל לשוב ולטפל באיומים בדיוק כמו בלבנון. אבל את הממשלה מנהלים קיצוניים שרואים בתקופה הזאת נס ומוכנים להפקיר את בני איתן ואת הילדים שלנו בשביל הזיות משיחיות. אני פונה לעם ישראל – אתם התקווה שלנו! אתם התקווה של הילדים שלנו שעוברים שואה בשבי! ביום ראשון יצאו חצי מיליון איש לרחובות ועצרו את המדינה.

חייבים להגביר את הלחץ. זה עכשיו או לעולם לא! אם נהיה מיליון איש ברחובות נסיים את המלחמה וכולם יחזרו מהר הביתה".