דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום שבת כ"ט באב תשפ"ה 23.08.25
הרשמה ל"דבר היום"
28.6°תל אביב
  • 24.8°ירושלים
  • 28.6°תל אביב
  • 27.2°חיפה
  • 28.8°אשדוד
  • 28.1°באר שבע
  • 35.4°אילת
  • 30.0°טבריה
  • 25.6°צפת
  • 28.1°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
החטופים והנעדרים

גנץ לנתניהו, לפיד וליברמן: "הגיעה העת לממשלת פדיון שבויים ושוויון בנטל"

יו"ר כחול לבן קיים מסיבת עיתונאים ובה הציע להצטרף לממשלה למשך שישה חודשים, שבמהלכם תעסוק הממשלה בגיבוש מתווה שחרור כלל החטופים, גיוס חרדים וכן תצא לבחירות בתוך חצי שנה

דבר
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 23.08.2025 | 23:02
נושאים קשורים:

יו"ר כחול לבן, בני גנץ, הציע הערב (שבת) להיכנס לממשלה עבור הגעה למתווה כולל לשחרור כל החטופים, חוק גיוס ויציאה לבחירות בתוך חצי שנה.

על מתווה שחרור החטופים, אמר גנץ: "העקרונות יהיו שהממשלה תחל בעסקת חטופים שתשיב את כולם הביתה". הוא אמר בנושא חוק הגיוס ויציאה לבחירות: "נגבש בתוך שבועות מתווה שירות ישראלי שיגייס את אחינו החרדים ויקל על המשרתים. ולבסוף נודיע על תאריך בחירות מוסכם באביב 2026 ונעביר בהתאם חוק לפיזור הכנסת. זה מה שנכון לישראל".

"אני יודע, תכף מפעלי הרעל יתחילו לעבוד", אמר גנץ, "יגידו שאני רוצה להציל את נתניהו. זה לא נכון – אני רוצה להציל את החטופים, יהיו שיגידו שאני עושה את זה בגלל הסקרים. להם אזכיר – נכנסתי לממשלות פעמיים: פעם אחת עם 33 מנדטים ובפעם השנייה כשהייתי המפלגה הגדולה בסקרים. היה לי רק מה להפסיד".

מפלגת ישראל ביתנו השיבה על דבריו של גנץ: "החזרת כל החטופים זה לא שמאל ולא ימין. זה ישר. ישראל ביתנו קוראת להחזיר את כל החטופים עכשיו, ובלי שום התניות. הממשלה היחידה שנהיה חברים בה זו ממשלה ציונית מקיר לקיר, ולא ניקח חלק בשום ספין".

תגיות:
מדורים
אודות
קהילה
דבר היום
כל בוקר אצלך במייל
אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!