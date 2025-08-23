גנץ לנתניהו, לפיד וליברמן: "הגיעה העת לממשלת פדיון שבויים ושוויון בנטל"

יו"ר כחול לבן, בני גנץ, הציע הערב (שבת) להיכנס לממשלה עבור הגעה למתווה כולל לשחרור כל החטופים, חוק גיוס ויציאה לבחירות בתוך חצי שנה.

על מתווה שחרור החטופים, אמר גנץ: "העקרונות יהיו שהממשלה תחל בעסקת חטופים שתשיב את כולם הביתה". הוא אמר בנושא חוק הגיוס ויציאה לבחירות: "נגבש בתוך שבועות מתווה שירות ישראלי שיגייס את אחינו החרדים ויקל על המשרתים. ולבסוף נודיע על תאריך בחירות מוסכם באביב 2026 ונעביר בהתאם חוק לפיזור הכנסת. זה מה שנכון לישראל".

"אני יודע, תכף מפעלי הרעל יתחילו לעבוד", אמר גנץ, "יגידו שאני רוצה להציל את נתניהו. זה לא נכון – אני רוצה להציל את החטופים, יהיו שיגידו שאני עושה את זה בגלל הסקרים. להם אזכיר – נכנסתי לממשלות פעמיים: פעם אחת עם 33 מנדטים ובפעם השנייה כשהייתי המפלגה הגדולה בסקרים. היה לי רק מה להפסיד".

מפלגת ישראל ביתנו השיבה על דבריו של גנץ: "החזרת כל החטופים זה לא שמאל ולא ימין. זה ישר. ישראל ביתנו קוראת להחזיר את כל החטופים עכשיו, ובלי שום התניות. הממשלה היחידה שנהיה חברים בה זו ממשלה ציונית מקיר לקיר, ולא ניקח חלק בשום ספין".