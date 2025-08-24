מזג האוויר: חם מהרגיל, עומסים כבדים ברוב חלקי הארץ

מזג האוויר: היום (ראשון) צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר, עם טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה – בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עומסי חום כבדים ישררו ברוב האזורים.

בלילה יהיה מעונן חלקית.

מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים ובהרים, והן יהיו רגילות לעונה. תורגש הקלה בעומסי החום. ביום שלישי תימשך הירידה בטמפרטורות וייתכן טפטוף במישור החוף. ביום רביעי לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה: צפת – 22–33, טבריה – 24–39, חיפה – 25–30, בית שאן – 25–40, תל אביב – 25–31, אשדוד – 24–31, ירושלים – 20–33, עין גדי – 15–24, באר שבע – 22–35, מצפה רמון – 21–33, אילת – 29–42.