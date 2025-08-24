חשד לרצח כפול: שני גברים נמצאו ללא רוח חיים ברכב שרוף סמוך לכפר קאסם

שני גברים נמצאו הלילה (בין שבת לראשון) ללא רוח חיים בתוך רכב פרטי שעלה באש בשטח חקלאי בין כפר קאסם לכפר ברא, סמוך לקיבוץ חורשים. צוותי כיבוי אש ומד"א הוזעקו למקום לאחר דיווח שהתקבל במוקד 101 בשעה 23:16 על רכב בוער. לאחר כיבוי הלהבות אותרו בתוך הרכב גופות השניים. צוותי מד"א קבעו את מותם במקום.

חובשי מד"א רונלד קייקוב וכרמל שפירא סיפרו: "הגענו לשטח החקלאי וראינו רכב פרטי שעולה בלהבות. לאחר פעולות כיבוי נמרצות נמצאו בתוך הרכב שני נפגעים ולאחר בדיקות רפואיות למרבה הצער לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם".

מפקד האירוע בכבאות והצלה, רב רשף עמית לובינר מתחנת פתח תקווה, תיאר את המראות: "בהגיענו למקום זיהינו רכב בוער כליל שסביבו החלה בעירה של עצים וצמחייה. במקביל לפעולות הכיבוי בוצעה סריקה ברכב ואותרו בני אדם ללא רוח חיים. לוחמי האש מבצעים כעת כיבוי סופי במקום".

במשטרה אישרו כי נפתחה חקירה בחשד לרצח כפול. שוטרי תחנת קאסם החלו באיסוף ממצאים מהזירה בניסיון להתחקות אחר זהות הקורבנות ומבצעי המעשה. הגופות הועברו למכון לרפואה משפטית באבו כביר לצורך השלמת הליך הזיהוי ולקביעת סיבת המוות. במשטרה מעריכים כי הרקע לאירוע הוא פלילי.

מתנדבי זק"א מרחב שרון שהגיעו למקום סיפרו: "מדובר בזירה קשה. כשהגענו למקום, הרכב היה שרוף כליל ובתוכו נמצאו שני בני אדם ללא רוח חיים. מתנדבי זק"א פועלים לאורך שעות הלילה בכבוד המת ובטיפול בממצאים הרבים מהזירה".

זהות הקורבנות טרם התבררה. בשלב זה החוקרים בוחנים כיווני חקירה שונים, בהם חשד כי מדובר בחיסול על רקע פלילי. במשטרה הדגישו כי מדובר באירוע חריג והחקירה בראשיתה.

לפני מספר חודשים התרחש אירוע דומה בבאר שבע, שם אותרה גופת אדם בתוך רכב שנשרף בחניון תת קרקעי. כעת, במשטרה מנסים להבין אם יש קשר בין האירועים או שמדובר בתופעה חוזרת של סגירת חשבונות בעולם הפלילי.