דבר העובדים בארץ ישראל
יום ראשון ל' באב תשפ"ה 24.08.25
צבא וביטחון

פעילות כוחות צה"ל בג'באליה: מחבלים חוסלו, תשתיות טרור הושמדו ומנהרה תת קרקעית נחשפה

בימים האחרונים פועלים כוחות חטיבה 401 בפיקוד אוגדה 162 בצפון רצועת עזה, במסגרת מבצע צבאי שמטרתו לפגוע בתשתיות חמאס ולמנוע את שיקומן | במהלך הלחימה חוסלו מחבלים, נחשף תוואי תת-קרקע והשמידו מבנה צבאי

פעילות כוחות צה"ל במרחב ג'באליה שבצפון רצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)
אור גואטה
כתב ביטחוני-מדיני
עדכון אחרון: 24.08.2025 | 9:17
נושאים קשורים:

דובר צה"ל עדכן הבוקר (ראשון) כי בימים האחרונים חזרו כוחות צוות הקרב של חטיבה 401, בפיקוד אוגדה 162, להילחם במרחב ג'באליה שבצפון רצועת עזה.

לדברי דובר צה"ל, הכוחות פועלים "על מנת להעמיק את הפגיעה ביכולות הצבאיות של חמאס", תוך איתור והשמדת תשתיות טרור עיליות ותת־קרקעיות, חיסול מחבלים וחיזוק השליטה המבצעית במרחב.

בצה"ל מציינים כי פעילות הכוחות נועדה לאפשר את הרחבת הלחימה לאזורים נוספים ולמנוע ממחבלי חמאס לשוב ולפעול בשטחים שכבר טוהרו.

עד כה אותר תוואי מנהרה תת־קרקעית, חוסלו מחבלים בפעולה קרבית, והושמד מבנה צבאי ששימש את חמאס לצורך תכנון והוצאה לפועל של מתקפות נגד כוחות צה"ל.

במערכת הביטחון מדגישים כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה, "כדי להגן על ביטחון מדינת ישראל ולהבטיח את חופש הפעולה של הלוחמים בשטח".

תגיות:
