פעילות כוחות צה"ל בג'באליה: מחבלים חוסלו, תשתיות טרור הושמדו ומנהרה תת קרקעית נחשפה

דובר צה"ל עדכן הבוקר (ראשון) כי בימים האחרונים חזרו כוחות צוות הקרב של חטיבה 401, בפיקוד אוגדה 162, להילחם במרחב ג'באליה שבצפון רצועת עזה.

לדברי דובר צה"ל, הכוחות פועלים "על מנת להעמיק את הפגיעה ביכולות הצבאיות של חמאס", תוך איתור והשמדת תשתיות טרור עיליות ותת־קרקעיות, חיסול מחבלים וחיזוק השליטה המבצעית במרחב.

בצה"ל מציינים כי פעילות הכוחות נועדה לאפשר את הרחבת הלחימה לאזורים נוספים ולמנוע ממחבלי חמאס לשוב ולפעול בשטחים שכבר טוהרו.

עד כה אותר תוואי מנהרה תת־קרקעית, חוסלו מחבלים בפעולה קרבית, והושמד מבנה צבאי ששימש את חמאס לצורך תכנון והוצאה לפועל של מתקפות נגד כוחות צה"ל.

במערכת הביטחון מדגישים כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה, "כדי להגן על ביטחון מדינת ישראל ולהבטיח את חופש הפעולה של הלוחמים בשטח".