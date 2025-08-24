דיווח: עימות חריף בין סמוטריץ' לרמטכ"ל; כ"ץ: "ההדלפות מחלישות את צה"ל"

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס הבוקר (ראשון) להדלפות מהקבינט המדיני-ביטחוני ואמר כי הן פוגעות בצה"ל. "הדלפות אלו מרפות את ידי החיילים ומעודדות תקוות שווא בקרב האויב", אמר. לדבריו, "ראש הממשלה והקבינט אישרו את תוכניות צה"ל לפעילות בעזה, ושהן נועדו להשיג את מטרות המדינה תוך שמירה על ביטחונה. צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה מלאה כדי להביא לשחרור כל החטופים ולהשגת סיום המלחמה בהתאם ליעדים שקבעה ישראל. חובתנו לחבק את לוחמי צה"ל שמסכנים את חייהם למען שלומנו".

פורום מצומצם של ראש הממשלה, הרמטכ"ל, בכירי מערכת הביטחון ושרי הקואליציה שהתכנס ביום חמישי האחרון לדיון רגיש בסוגיית כיבוש עזה – והפך לזירה לעימות חריג בין הדרג המדיני לצבאי. במהלך הדיון, שפרטיו נחשפו על ידי ירון אברהם בחדשות 12, התפתח עימות קשה בין שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לבין הרמטכ"ל רב־אלוף אייל זמיר.

הרמטכ"ל הסביר לחברי הקבינט כי אחת המשימות המרכזיות היא פינוי האוכלוסייה האזרחית ברצועה, וכי קיים קושי לקבוע לוחות זמנים מדויקים. "אנחנו לא יודעים לאמוד כמה זמן ייקח לנו לפנות את האוכלוסייה", אמר זמיר. "לא יודעים להגיד מה תהיה מידת שיתוף הפעולה ובאיזה אמצעים נצטרך להשתמש. קשה לנקוב בלוחות זמנים מדויקים".

סמוטריץ' הגיב בתקיפות: "אנחנו הנחינו אותך לפעולה קצרה. מצידי תכתר אותם, מי שלא יתפנה, אל תיתן לו – לא מים, לא חשמל, שימותו ברעב או שייכנעו. זה מה שאנחנו רוצים ואתה מסוגל". שר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הצטרף אליו ושאל: "מה, אתם מפחדים מהפצ"רית?".

בתגובה, השיב זמיר: "אנחנו פועלים בעוד מקומות, בחאן יונס, ברפיח". דבריו לא הרגיעו את שר האוצר, שאמר: "זה לא מה שהדרג המדיני הנחה, אתה לא רוצה להכריע". הרמטכ"ל השיב בצעקות: "אתה לא מבין שום דבר. אתה לא יודע מה זה חטיבה ומה זה גדוד. זה לוקח זמן".

במהלך הדיון לא התערבו ראש הממשלה בנימין נתניהו או שר הביטחון. עם זאת, נתניהו והשר רון דרמר הדגישו כי נדרש טווח זמן קצר להכרעה בשל הלחץ מהבית הלבן. "הנשיא טראמפ נותן לנו את כל הגיבוי, אבל אין לנו זמן בלתי מוגבל", הסבירו. "פעולה של חצי שנה לא רלוונטית. טראמפ רוצה פעולה מהירה והכרעה, הוא לא רוצה לגרור את המלחמה".