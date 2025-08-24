אליפות העולם בהתעמלות אמנותית: נבחרת ישראל במקום החמישי בקרב רב

הנבחרת הקבוצתית סיימה הלילה (בין שבת לראשון) במקום החמישי בתחרות הקרב-רב באליפות העולם בהתעמלות אומנותית, הנערכת בברזיל.

התחרות שימשה גם כמוקדמות בתרגילים וכגמר קרב-רב. הנבחרת הקבוצתית של ישראל סיימה במקום החמישי בקרב-רב עם סך של 53.15 נקודות, ובנוסף העפילה לגמר הסרטים עם 26.25 נקודות מהמיקום החמישי ולגמר התרגיל המשולב (חישוקים וכדורים) עם 26.9 נקודות מהמיקום השביעי. שני הגמרים ייערכו הלילה.

בנוסף, בתחרות המדינתית, בה הדירוג נקבע לפי ציוני המוקדמות של המתעמלות האישיות והנבחרת הקבוצתית, סיימה ישראל במקום החמישי.

מתעמלות הנבחרת הקבוצתית: אגם גב (הפועל רמת אליהו ראשון לציון), ארינה גבוזדצקי (מכבי אשדוד), ורברה סלנקוב (מכבי תל אביב), מאיה גמליאל (התעמלות אמנותית כפר סבא), קריסטינה אילון טרנובסקי (מכבי מקפת פתח תקווה).

את הנבחרת הקבוצתית מאמנות איילת זוסמן, אלה סמופלוב ונטשה סטיפנובה. עוזרת המאמנת היא אידה מיירין ומנהלת הנבחרת נטשה אסמולוב.