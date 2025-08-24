יאיר גולן תובע 300 אלף ש"ח ממעצב שפרסם כרזות שלו כמחבל חמאס: "נחושים לפרק את מכונת הרעל"

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן הגיש תביעת לשון הרע של 300 אלף שקלים מהמעצב אור רייכרט שפרסם כרזות שלו כמחבל חמאס. גולן הוסיף כי רייכרט קיבל בעבר "עשרות אלפי שקלים מלשכת נתניהו בעבור עבודות הפקת סרטונים".

גולן, באמצעות עורכת הדין ליעד ורצהיזר, הגיש תביעה על סך 300 אלף ש"ח נגד רייכרט לבית משפט השלום בתל אביב. כתב התביעה מתאר רצף פרסומי עיצובים גרפיים המציגים את גולן חובש כאפייה, כמחבל בארגון הטרור חמאס וכמסייע לו.

"אנו נחושים לפרק את מכונת הרעל ונמשיך לפעול מולה במלוא העוצמה", אמר גולן. "לא נפסח על אף מפיץ קונספירציות ועל אף מרעיל ברשת ונגיע לכל אחד מחלקי המכונה. מי שישקר וירעיל – ישלם!"