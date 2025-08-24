בעקבות פרשת קטאר-גייט: האלוף (במיל') פולי מרדכי הורחק זמנית מצוות המו"מ לעסקת החטופים

האלוף (במיל') יואב (פולי) מרדכי הורחק מצוות המשא ומתן לשחרור החטופים, לאחר שנחקר פעם נוספת בשבוע שעבר במסגרת פרשת קטאר-גייט. המשטרה קבעה כי בשבועיים הקרובים ייאסר עליו לעסוק בכל נושא הקשור לשבויים ונעדרים, זאת בעקבות התפתחויות בחקירה.

מרדכי, שכיהן בעבר כדובר צה"ל, ראש המנהל האזרחי ומתאם פעולות הממשלה בשטחים, משמש בשנה האחרונה כסגנו של האלוף (במיל') ניצן אלון, העומד בראש מנהלת החטופים. הוא נחשב לדמות מפתח בצוות, בין היתר בשל קשריו הענפים עם גורמים בקטאר. ביולי האחרון נחקר באזהרה בחשד לקבלת שוחד ומגע עם סוכן חוץ, והחקירה בעניינו נמשכת.

בעקבות ההחלטה להשעותו, נמסר מצה"ל כי "האלוף מרדכי כפוף למפקדת החטופים ורתום באופן מלא למפקדת החטופים. הוא אינו מנהל מו"מ ישיר עם המתווכות, אך תרומתו משמעותית ביותר ולעיתים אף קריטית למאמץ. לכל אורך הדרך עמדותיו המקצועיות היו אמיצות ונטולות פניות ותרמו רבות לעשייה".

גורם המעורה בפרטים ציין ל"ישראל היום": "לא יכול להיות שאדם שחשוד במערכת יחסים שוחדית עם קטאר ימשיך לשבת במקומות שבהם מקיימים קשרים עם קטאר. הוא נמצא בניגוד עניינים".

מרדכי עצמו דחה את החשדות. בהודעה שמסר באמצעות סנגורו, עו"ד גדי זילברשלג, אמר: "לאורך כל פעילותי, תמיד הקפדתי קלה כבחמורה בהוראות החוק, וסייעתי למדינת ישראל בכל אימת שנדרש לכך. גם כאן, הגם שהכול נעשה באופן גלוי, שקוף ומדווח כדין, אעשה כל שנדרש בכדי לסייע לרשויות החוק להגיע לחקר האמת, ולפעול בהתאם להנחיותיהם, ולו בשל העובדה שהגעה לחקר האמת תוכיח שלא דבק רבב ולא נפל כל פגם בהתנהלותי".

על פי פרסומים שונים, לאחר שחרורו מצה"ל לפני כשבע שנים הצטרף מרדכי כשותף ודירקטור בחברת "נובארד", שהוקמה זמן קצר קודם לכן. בחברה שותף גם בכיר לשעבר במוסד, שגם שמו נקשר בפרשה. "נובארד" ייצגה בשנים האחרונות את רפאל ואלביט ביוזמות לשיווק מערכות ביטחוניות לקטאר, ואף ניהלה מגעים עם התעשייה האווירית. לפי ממצאי החקירה, החברה העניקה לקטארים שירותי הגנת סייבר, בידיעת מערכת הביטחון.

בנוסף, על פי החשד, בשל היעדר יחסים רשמיים עם קטאר, השתמשו מרדכי ושותפו בחברה זרה כדי לבצע את העסקאות, ודרכה גם הועברו תשלומים ליועצי ראש הממשלה בנימין נתניהו, יונתן אוריך וישראל (שרוליק) איינהורן. עיתונאי "הארץ" בר פלג חשף כי "נובארד" הפעילה באמצעות חברת "פרספשן" של איינהורן מבצע השפעה לשיפור תדמיתה של קטאר במונדיאל 2022.

בתחילת החודש חשף "כלכליסט" כי מרדכי היה אחראי לכאורה לתיווך בעסקאות נשק וסייבר מול קטאר, שמהן נגזרו לו ולשותפיו דמי תיווך בהיקף מיליוני שקלים. כך למשל, נטען כי היה מעורב בעסקאות של אלביט ו-VERINT מול גורמים קטארים.

חקירתו האחרונה של מרדכי בלהב 433 ארכה מספר שעות, ובסיומה שוחרר בתנאים מגבילים – ההרחקה ממפקדת החטופים היא אחת מהם. כעת, עד לסיום החקירה, ייאסר עליו לעסוק בכל פעילות הקשורה לנושא הרגיש ביותר שעל סדר יומה של ישראל.