אלימות בבית החולים ברזילי: רופא מתמחה אושפז לאחר שהותקף על ידי מטופל

אירוע אלימות חמור התרחש בסוף השבוע בבית החולים ברזילי באשקלון: מתמחה בפסיכיאטריה הותקף על ידי מטופל בעל עבר פסיכיאטרי במהלך בדיקה במיון הפסיכיאטרי, ואושפז במצב בינוני. על פי גורמים בבית החולים, מדובר באירוע חריג וחמור שהציף מחדש את סוגיית האלימות כלפי צוותים רפואיים.

האירוע התרחש ביום שישי האחרון, כאשר המטופל נכנס לחדרו של המתמחה, נעל את הדלת, השליך כיסא על הרופא, השכיב אותו על הרצפה ותקף אותו באגרופים. הרופא, שנפגע פיזית ונפשית, סבל משבר בכתף ומחבלה חמורה בקרסול. הוא פונה למחלקה הכירורגית בבית החולים ואושפז במצב בינוני. בעקבות המקרה, הוגשה תלונה במשטרה נגד התוקף.

מבית החולים ברזילי נמסר: "מדובר באירוע חמור של תקיפת רופא במהלך עבודתו בחדר המיון הפסיכיאטרי. הרופא טופל ואושפז, והצוותים שלנו מלווים אותו באופן צמוד. המרכז הרפואי ברזילי מגנה בתוקף כל גילוי של אלימות כלפי אנשי הצוות. אנו מאחלים לרופא החלמה מלאה ומהירה".

יו"ר ארגון רופאי המדינה, ד"ר זאב פלדמן, התייחס לאירוע בחריפות: "תדירות אירועי האלימות כנגד צוות רפואי עולה בתקופה האחרונה. האירוע החמור כנגד רופא פסיכיאטר בחדר המיון בברזילי מדגיש את הצורך בעיבוי ההגנה הפיזית על הצוותים הרפואיים, בנוכחות מאבטחים ובוודאי בנוכחות שוטרים בעיקר בחדרי המיון".

לדבריו, המצב הנוכחי מחייב פעולה מידית מצד מקבלי ההחלטות: "בתקופה בה פוגעים בתקציב הבריאות, חשוב להזכיר למקבלי ההחלטות כי חובה להגן על הצוותים הרפואיים שעובדים יומם וליל כדי שיוכלו להתרכז בטיפול הרציף באזרחי ישראל. על השר לביטחון פנים ומ"מ שר הבריאות להידרש לסוגיה בהקדם".

מדוברות המרכז הרפואי ברזילי נמסר כי הצוות כולו עומד לצד הרופא שהותקף ומלווה אותו מקרוב בתהליך ההחלמה. במקביל, קראו בבית החולים לנקיטת צעדים ממשיים מצד הרשויות להגברת האבטחה ולהרתעת גורמי אלימות, מתוך מטרה להבטיח את שלומם של אנשי הצוות הרפואי ואת המשך פעילותם הסדירה.

האירוע בבית החולים ברזילי מצטרף לשורת מקרי אלימות שאירעו בשנים האחרונות נגד צוותים רפואיים בישראל, מגמה שמעלה חשש כבד בקרב המערכת הרפואית ומציבה סימני שאלה קשים על רמת ההגנה הניתנת לאנשי הרפואה במוקדי החירום.