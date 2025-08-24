הזמר עדן חסון על הפגנת ההומופובים נגד הופעתו בירושלים: "רוצים להחרים אותי בגלל מי שאני"

הופעתו המתוכננת של הזמר עדן חסון מעוררת סערה: חסון, שיצא מהארון כהומו בנובמבר וסיפר שהוא חי עם בן זוג, נבחר להופיע בבריכת הסולטן בירושלים ביום שלישי כחלק מאירועי סיום הקיץ של המועצה האזורית בנימין.

הבחירה בחסון עוררה עליה שורת רבנים שכינו את עצמם 'ועד רבני בנימין', והפיצו לפני כחודש מכתב נגד ההופעה, שבו כתבו בין השאר: "בחירת המועצה לא הייתה נכונה, ועלולה לנרמל תופעה הנוגדת את ערכי קדושת ישראל והתא המשפחתי". הרבנים, בהם יגאל לוינשטיין שנודע בעבר בדברי שטנה והסתה נגד להט"ב, כתבו אז כי ביררו את העניין ונאמר להם שהבחירה בחסון לא הייתה בכוונת מכוון, ולכן קראו לתושבים "להניח לנושא". אלא שתושבים מהמועצה ארגנו הפגנה, שתיערך הערב (ראשון) מול בניין המועצה, בקריאה לבטל את הופעתו של חסון.

חסון הגיב ברשתות החברתיות: "קהל יקר שלי, היום אמורה להתקיים הפגנה לביטול ההופעה שלי, שתתקיים בע"ה ביום שלישי הקרוב בבריכת הסולטן בירושלים. קומץ אנשים קיצוניים פועל ומנסה במשך תקופה בהמון דרכים למנוע ממני להופיע. לא כי פגעתי במישהו, או עשיתי משהו רע, אלא רק מעצם היותי שונה מהם.

"הם טוענים שהופעה שלי פוגעת ברוח היהודית של עם ישראל. ואני שואל, איזה חלק בי כאומן או במופע שלי פוגע ברוח היהודית? האם במחרוזת עם ישראל חי שאני שר מדי ערב 'אנחנו מאמינים בני מאמינים', או ב'הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך' עם חיילים, חרדים, מתנדבים ומילואימניקים, ב'שקיעות אדומות'? כשאני שר 'לראות את הטוב' או 'יש אמת אחת כתובה לה בספרים'? אולי בשיר 'באור גדול', כששר 'מתי יבוא היום שתישאר רק אהבה בינינו'.

"את השיר 'גדל לי קצת זקן' כתבתי בדיוק על סוג אותם אנשים – כ\אלה שרוצים להחרים אותי בגלל מי שאני. הם טוענים שהם מדברים בשם הדת. אני כל חיי גדלתי במסגרות דתיות ואפילו חרדיות. הייתי ילד של כיפה שחורה עם פאות מאחורי האוזן. שלוש תפילות ביום ושיעור תורה בין מנחה לערבית.

"זאת לא הדת שאני מכיר! ובאמת, אני לא רוצה לקחת חלק במשחק המפלג הזה, העם שלנו גם ככה קרוע מבפנים. אני רוצה להתמקד באהבת חינם, ב'ואהבת לרעך כמוך'. לכן ביום שלישי בעזרת השם ההופעה תתקיים, אגיע באנרגיות הכי טובות לקרוב לבבות ואהבת חינם אמיתית שקושרת את כל עם ישראל יחד".

התנועה הלהט"בית פוליטית 'מרימה': "אם למפגינים חסר מה לעשות ועל מה להפגין, אנחנו מציעות להם להגיע לכיכר החטופים לעמוד עם המשפחות במקום לצרוח קללות נגד שוויון ואהבה. עדן חסון בחר באור וגאווה, ואם הם חושבים שהם יוכלו לנצח את זה, הם מוזמנים להיכנס לפח האשפה של ההיסטוריה יחד עם כל מי שניסה את זה בעבר".