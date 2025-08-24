חיל האוויר תקף בצנעא; שם המבצע: "נווה צדק"

מבצע "נווה צדק": מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו היום (ראשון) תשתיות טרור של החות'ים בצנעא שבתימן. כך נמסר מדובר צה"ל. בין התשתיות שהותקפו – מתחם צבאי של החות'ים ובו ארמון הנשיאות, תחנות הכוח אסאר והיזאז ואתר אחסון דלק. "התקיפות בוצעו נוכח תקיפות חוזרות של החות'ים נגד ישראל, לרבות שיגור טילי קרקע-קרקע וכלי טיס בלתי מאוישים", נמסר.

עוד נמסר כי ארמון הנשיאות, אשר ממוקם במרחב צנעא, נמצא בתוך מתחם הצבאי ממנו מנוהלות הפעולות הצבאיות של החות'ים. בנוסף, הותקפו תחנות הכוח היזאז ואסאר, ששימשו את כתשתית חשמל "משמעותית" עבור פעילות הטרור של החות'ים. "דוגמה נוספת לשימוש שעושה שלטון הטרור החות'י בתשתיות אזרחיות".

במסגרת התקיפה השתתפו יותר מעשרה מטוסי קרב ונעשה שימוש בכ-35 חימושים. התקיפה הרחוקה ביותר בוצעה במרחק של יותר מ-2,000 ק"מ, כחמש וחצי שעות טיסה מישראל. כמו כן, במסגרת התקיפה בוצעו מספר תדלוקים אוויריים של מטוסי הקרב.

ממצאי תחקיר ראשוני שנערך בחיל האוויר על הירי מתימן לעבר ישראל ביום שישי, מראים כי הטיל ששוגר הוא בעל ראש קרב עם חימוש מתפזר. "זו הפעם הראשונה שהחות'ים משגרים טיל מסוג זה לשטחנו", נמסר מדובר צה"ל, "ההחטאה ביירוט ביום שישי האחרון מתוחקרת, ואינה קשורה לסוג הטיל ששוגר. מערכות ההגנה האווירית, בדגש על השכבה העליונה, יודעות ליירט טילים מסוג זה".