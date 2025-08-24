דבר העובדים בארץ ישראל
יום ראשון ל' באב תשפ"ה 24.08.25
חינוך ורווחה

שבוע לפתיחת שנת הלימודים: 1,539 מורים חסרים בבתי הספר

בהערכת מצב לקראת פתיחת שנת הלימודית תשפ"ו פרסם משרד החינוך הערכת מצב של חוסרי עובדי הוראה | למעלה מ-75% מהחוסרים - באזור המרכז ותל אביב | משרד החינוך: פועלים לצמצום המחסור - בשנים קודמות הפער הצטמצם עד פתיחת השנה

מורה בכיתה א' בבית ספר בירושלים. למצולמת אין קשר לכתבה (תמונת ארכיון: יוסי זמיר/פלאש90)
מיכל מרנץ
כתבת חינוך
עדכון אחרון: 24.08.2025 | 19:11
נכון להיום (ראשון), שבוע לפני תחילת שנת הלימודים, המחסור בעובדי הוראה עומד על 1,539 מורים – מתוך פוטנציאל של כ-200,000 עובדי הוראה במערכת כולה. נתון זה מתפרסם במסגרת תמונת המצב של מחסור בעובדי הוראה, שהוציא משרד החינוך לקראת שנת הלימודים תשפ"ו. נתונים אלו מתייחסים למורים בלבד, ואינם כוללים יועצות, גננות ועובדי הוראה בחינוך המיוחד.

על פי הערכת המצב, כמעט מחצית המורים החסרים (726) נדרשים באזור המרכז, ועוד 467 מורים חסרים בתל אביב. בדרום חסרים 145 מורים ובירושלים 64, בחיפה חסרים 55 מורים ובחינוך ההתיישבותי נדרשים 56 מורים נוספים. בצפון, שם הפער הוא הנמוך ביותר, חסרים 26 מורים.

במשרד מציינים כי הם נמצאים בימים אלה בעיצומו של מיפוי ושיבוץ אינטנסיבי, בשיתוף מנהלי מוסדות החינוך ומוקדי הגיוס המחוזיים. הם טוענים כי מדי יום מתקבלות השלמות איוש, ולפי ניסיון השנים האחרונות, עד לפתיחת הלימודים נרשמת ירידה חדה ומשמעותית בפערים.

עוד הוסיף המשרד כי במקביל, נמשכת פעילות לצמצום המחסור: הרחבת העסקת גמלאים, הסבות לאקדמאים, תגבור מחוזי ואיוש ממוקד של מקצועות ואזורים נדרשים. הצעדים מתבצעים בשלבים, תוך התאמה רציפה לצרכי השטח.

