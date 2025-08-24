"פוטין לא מעוניין בסיום המלחמה": תקיעות במו"מ בין רוסיה ואוקראינה

חמישה ימים לאחר שנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הכריז על כך שנשיא רוסיה ולדימיר פוטין ונשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי "עובדים על מנת לקבוע פגישה ביניהם", נראה כי הלחימה בין רוסיה לאוקראינה נמשכת ביתר שאת, והפגישה המדוברת לא נראית באופק.

טראמפ שינה בימים האחרונים את הטונים לגבי רוסיה ואף צייץ איום מרומז, לפיו "אוקראינה לא תוכל לנצח את המלחמה מבלי לתקוף את העורף הרוסי". בתוך כך, שבוע לאחר ביקורו של פוטין בארצות הברית לא נרשמה כל התקדמות בנוגע לפגישה בין זלנסקי לפוטין או למגעים עקיפים שיביאו לשיחות וחתימה על הסכמי שלום בין המדינות.

בתדריך לעיתונאים שנערך אתמול, הבהיר הנשיא זלנסקי כי אומנם הרוסים שולטים כיום על שני שליש מחבל דונבס שבמזרח אוקראינה, אך מתחילת המלחמה צבא רוסיה הצליח לכבוש רק כשליש מהחבל, ולא שני שליש כפי שטען פוטין. שכן רוסיה השתלטה על שליש נוסף מדונבס, כמו גם על חצי האי קרים ללא קרבות טרם פרצה המלחמה המלחמה, כך דווח באינטרפקס-אוקראינה.

לדברי הנשיא זלנסקי, על מנת לכבוש את כל שטח דונבאס, שפוטין דורש מצבא אוקראינה לסגת ממנו לחלוטין בתמורה להפסקת אש, יידרשו לצבא הרוסי עוד ארבע שנים. זלנסקי הוסיף כי הרוסים מאבדים גם את האחיזה במחוז סומי (צפון מזרח אוקראינה) שאליו פלשו, וכי תוך מספר חודשים הכוחות יתחילו לסגת משם: "פוטין רוצה למכור לנו אוויר – מבטיח לא לתקוף אם יקבל בתמורה שטחים שבשליטתנו. הוא אינו רוצה בסיום המלחמה", אמר הנשיא האוקראיני.

בתוך כך, מוסקבה טוענת כי כבשה בימים האחרונים חמישה כפרים במחוז דונייצק שבמזרח אוקראינה, טענות אותן קייב מכחישה. כוחות מוסקבה כבשו את הכפרים סרדנייה וקלבן-ביק לאורך קו החזית שאורכו 1,000 ק"מ, כך מסר משרד ההגנה הרוסי בטלגרם ביום שבת.

כיבוש קלבן-ביק מסמן התקדמות נוספת לעבר קוסטיאנטיניבקה – עיר מבוצרת מרכזית בדרך לקרמטורסק, בה נמצא בסיס לוגיסטי אוקראיני מרכזי. רוסיה הודיעה ביום שישי כי כוחותיה כבשו שלושה כפרים נוספים בדונייצק. צבא אוקראינה הכחיש את הדיווחים. גורמים צבאיים אוקראינים מסרו בטלגרם ביום שבת כי כוחותיהם עצרו התקדמות רוסית, וכבשו מחדש את הכפר זלני-גאי בדונייצק. "הכפר נתון להתקפות רוסיות חדשות", כך נמסר בהצהרה צבאית.

רוסיה האשימה היום את אוקראינה בשיגור מתקפת כטב"מים לעבר שטחה, שגרמו להצתת שריפה בתחנת כוח גרעינית במערב מחוז קורסק. זאת, בעת שאוקראינה חגגה 34 שנים לעצמאותה מברית המועצות. לפי גורמים רוסים, מספר מתקני ממשל ואנרגייה הותקפו הלילה. השריפה במתקן הגרעיני כובתה במהירות מבלי שדווח על נפגעים, על פי הודעה של דוברות תכנת הכוח בטלגרם. על פי הדיווח רמות הקרינה הרדיואקטיבית נותרו בטווח הנורמלי.

גוף הפיקוח הגרעיני של האו"ם אמר כי הוא מודע לדיווחים בתקשורת לפיהם שנאי במתקן גרעיני עלה באש "עקב פעילות צבאית", אך לא יכול לאשר זאת באופן עצמאי. כוחות כיבוי אש הגיבו גם לשריפה בנמל אוסט-לוגה במחוז לנינגרד ברוסיה, ביתו של מסוף ייצוא דלק מרכזי. מושל האזור אמר כי כ-10 כטב"מים אוקראינים הופלו, אולם הרסיסים שלהם הציתו את האש.

משרד ההגנה הרוסי טען כי מערכות ההגנה האווירית שלו יירטה 95 כטב"מים אוקראינים בשמי רוסיה במהלך הלילה שבין שבת לראשון. רוסיה שיגרה 72 כטב"מים וטיל שיוט אחד לעבר אוקראינה במהלך הלילה, ו-48 כטב"מים יורטו. כך מסר חיל האוויר האוקראיני.