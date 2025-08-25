מזג האוויר: חם מהרגיל לעונה, בערב צפויה ירידה הדרגתית בטמפרטורות

מזג אוויר חם מהרגיל לעונה צפוי היום (שני). עומסי חום כבדים צפויים בעיקר בעמקי הצפון, בקעת בהירדן, במדבר יהודה, בים המלח ובצפון הערבה. בערים הגדולות עומס החום יהיה בינוני עד כבד, ובאזורים הפנימיים ובשפלה תורגש הכבדה נוספת בטמפרטורות. הלחות תהיה גבוהה יותר במישור החוף, ובשעות הצוהריים מומלץ להימנע מחשיפה ממושכת לשמש.

בהמשך השבוע צפויה ירידה הדרגתית בטמפרטורות, בעיקר מהערב עד שבת. מחר תורגש הקלה בעומסי החום ועשוי להיות טפטוף במישור החוף. בימים רביעי וחמישי הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה, ובסוף השבוע תהיה שוב הכבדה מסוימת בעומסי החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

תל אביב 35-24

ירושלים 33-22

חיפה 34-24

באר שבע 41-26

אשדוד 33-28

פתח תקווה 35-24

ראשון לציון 34-24

נתניה 34-25

טבריה 41-30

אילת 49-34