יום שני א' באלול תשפ"ה 25.08.25
צבא וביטחון

צה"ל עונה לביקורת: עקירת עצי הזית בשומרון – לצרכים ביטחוניים

עצי הזית שנעקרו ליד הכפר מע'ייר שימשו את המחבל שביצע את פיגוע הירי בחוות 'מלאכי השלום' כדי להימלט מהכוחות, לטענת צה"ל | בסוף השבוע המחבל נעצר, ואותר הנשק שבו ביצע את הירי

אלוף אבי בלוט, מפקד פיקוד מרכז (צילום: אורן בן חקון/פלאש 90)
אור גואטה
כתב ביטחוני-מדיני
עדכון אחרון: 25.08.2025 | 7:51
    עקירת עצי הזית ליד הכפר אל-מע'ייר בשומרון בשבוע שעבר נעשתה לצרכים ביטחוניים, כך טוענים בצה"ל. העצים נעקרו לחישוף השטח שדרכו נמלט המחבל שביצע את הפיגוע בחוות 'מלאכי השלום' הסמוכה לכפר ביום חמישי שעבר. ישראלי נפצע קל מהירי ליד כביש אלון, שבו נוסעים עשרות אלפי ישראלים מדי יום.

    מיום הפיגוע מתקיימת פעילות נרחבת של כוחות צה"ל בכפר, ובסוף השבוע אף עצרו את המחבל שביצע את הפיגוע ואיתרו את הנשק שבו ירה לעבר החווה. "החישוף נדרש באופן מיידי כדי למנוע סכנת חיים, שנבעה מהסתרת המרחב על ידי הצמחייה לשם זיהוי תנועת אויב", הודיעו בצה"ל.

    מפקד פיקוד מרכז, אלוף אבי בלוט, מציג קו התקפי במיוחד מאז נכנס לתפקידו, ולא פעם הפעיל אמצעים חריגים שסיכנו או פגעו באוכלוסייה אזרחית בלתי מעורבת, בהם שימוש נרחב יחסית בכלי טיס לתקיפה, סגר של כמה חודשים על כפרים שמהם יצאו מחבלים, וכעת גם עקירת עצי הזית באל-מע'ייר. בעקבות האירוע גינה מו"ל עיתון 'הארץ' עמוס שוקן את בלוט וכינה אותו "פושע מלחמה".

    הפעילות שמוביל בלוט נראית אפקטיבית. בצה"ל מדווחים כי מתחילת השנה נרשמה מגמת ירידה של 85% בפעולות טרור לעומת השנה שעברה. בלוט אף החל לקדם מדיניות של הריסת המבתרים (מעין מצוקים המתנשאים סמוך לכבישים רבים ביהודה ושומרון) שמהם מבוצעים פיגועים, או כאלה המשמשים מחסה או מסתור עבור מחבלים.

    דובר צה"ל הגיב להתבטאותו של שוקן: "צה"ל מגנה את האמירות הלא ראויות נגד אלוף פיקוד המרכז, אשר פועל משיקולים מבצעיים ובהתאם לדין, ורואה לנגד עיניו את ביטחון מדינת ישראל ותושביה. כל אמירה אחרת משוללת כל יסוד".

