יוצא תוכנית הטלוויזיה "האח הגדול" קאזם חליליה נהרג בתאונת דרכים

קאזם חליליה, בן 32, משתתף העונה ה-12 של "האח הגדול", נהרג הלילה (בין ראשון לשני) בתאונת דרכים קטלנית בכביש 6, סמוך למחלף ניצני עוז. התאונה אירעה כאשר רכבו הפרטי התנגש במשאית, ובעקבות ההתנגשות נלכד חליליה בתוך רכבו כשהוא מחוסר הכרה. צוותי מד"א וחילוץ שהגיעו למקום פעלו במשך דקות ארוכות בניסיון להצילו, אך בסופו של דבר נקבע מותו בזירה.

ממד"א נמסר כי הדיווח על התאונה התקבל בשעה 22:07 במוקד שרון. חובשים ופרמדיקים שהגיעו למקום דיווחו על גבר צעיר שנלכד ברכבו במצב אנוש, עם חבלה רב-מערכתית קשה. חובש מד"א סארי עלוש, שהיה בין הראשונים בזירה, סיפר: "הרכב היה מרוסק מתחת למשאית כשנהג הרכב לכוד בתוכו. הוא היה מחוסר הכרה וסבל מחבלות קשות בגופו. תוך כדי פעולות החילוץ של כוחות הביטחון ביצענו בדיקות רפואיות, אך לצערנו פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום." המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות התאונה.

חליליה, בן אכסאל שבצפון, היה דמות בולטת בעונת הריאליטי ששודרה בשנת 2022, בה זכתה טליה עובדיה. הוא נחשב לאחד הדיירים הדומיננטיים בזכות סיפורו האישי: ערבי מוסלמי שהצהיר בגלוי על היותו הומוסקסואל והיה המוסלמי הראשון ששירת בגלי צה"ל. פעילותו כללה גם עבודת הסברה בחו"ל למען מדינת ישראל – מהלך שבעבר סיפר כי עלה לו בנתק ממשפחתו, פרט לאמו ואחותו עימן שמר על קשר.

במהלך העונה סיפר חליליה בגלוי על הקשיים שחווה בעקבות יציאתו מהארון ועל הקושי של סביבתו ומשפחתו לקבל אותו כפי שהוא. לדבריו, אחת הנקודות שהחריפו את הנתק המשפחתי הייתה סרטון שבו קרא לנשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ להעביר את שגרירות ארה"ב לירושלים, מהלך שהוביל להוקעה מצד בני משפחתו. "זה פגע בי נפשית, הפסקתי לסמוך על אנשים," אמר בעבר בריאיון ל"7 לילות".

הבשורה על מותו עוררה גל תגובות כואבות ברשתות החברתיות מצד חבריו לתוכנית ומכרים. זוכת "האח הגדול" לשעבר יובל מעתוק כתבה: "קאזם אני לא מאמינה", אדל בספלוב ציינה: "אוי ואבוי איזה אסון", ויענקי גולדבהר הוסיף: "אוהב אותך לנצח חיים שלי בלב".

הפעיל החברתי יוסף חדאד ספד לחליליה וכתב: "קאזם היה פורץ דרך אמיתי, ערבי מוסלמי שהתנדב לשרת בצה"ל, היה הערבי הראשון בגלי צה"ל. הוא רצה להביא שינוי אמיתי והשפעה בכל פלטפורמה בתקשורת, ברשתות ובכנסת. קאזם עסק בהסברה ישראלית למרות המחיר האישי ששילם. הוא איבד את בן דודו הגיבור עווד דראוושה שנרצח בשבעה באוקטובר במסיבת הנובה כשפעל להציל חיים כפראמדיק. איזה אובדן כואב".

אמו של חליליה מסרה הבוקר הודעה קצרה בשם המשפחה: "בצער גדול איבדנו את קאזם".