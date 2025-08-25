דבר העובדים בארץ ישראל
יום שני א' באלול תשפ"ה 25.08.25
תל אביב
  ירושלים
  חיפה
  אשדוד
  באר שבע
  אילת
  טבריה
  צפת
  לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
histadrut
החטופים והנעדרים

"ישראל מתייצבת": עצרות, מיצגים וצעדות מחאה למען השבת החטופים יתקיימו ברחבי הארץ

מפגינים נגד המלחמה ולמען שחרור החטופים יפתחו את אירועי היום ב-06:29, שעת תחילת הטבח ב-7 באוקטובר | היום ייחתם בצעדת ענק מרכבת סבידור מרכז ועצרת מרכזית בכיכר החטופים בתל אביב

עצרת בכיכר החטופים (צילום: פאולינה פטימר)
עצרת בכיכר החטופים (צילום: פאולינה פטימר)
דבר
עדכון אחרון: 25.08.2025 | 9:13
נושאים קשורים:

    מטה המשפחות למען החזרת החטופים יוביל מחר (שלישי) את אירועי "ישראל מתייצבת", שיכללו עצרות, צעדות ומיצגים ברחבי הארץ לאורך כל היום. בניגוד ליום העצירה ביום ראשון שעבר, המשפחות אינן קוראות להשבתת המשק, אך מזמינות את הציבור להצטרף בהמוניו.

    "משפחות החטופים זועקות: הסכם נוסף עומד לפני טרפוד – השבתם של עוד חטופים נמצאת לפני טרפוד!", הודיע המטה. "משפחות החטופים קוראות ומבקשות מעם ישראל להצטרף בהמוניו ביום שלישי הקרוב ליום הזדהות אזרחי המוני, 'ישראל מתייצבת' – לימינם של החטופים והחטופה, לימינם של החיילים והחיילות שנשחקים תחת הנטל, ולימינם של עשרות אלפי המפונים הממתינים לשוב לבתיהם בביטחון. עם ישראל מוכיח שהערכים שלו הם הצלת חיי אדם והשבת יקיריו לפני הכול, החיים לשיקום והחללים לקבורה ראויה בארצם".

    משעות הבוקר יתקיימו פעולות הזדהות ומפגנים עממיים בכל רחבי הארץ שיגיעו לשיאם באירוע הזדהות בכיכר החטופים בתל אביב.

    ב-06:29, שעת תחילת הטבח ב-7 באוקטובר, ייפרשו דגלי ענק מול שגרירות ארה"ב בת"א. ב-07:10 תימסר הצהרה לתקשורת של משפחות החטופים.
    ב-07:00 ייערכו הפגנות בצמתים ברחבי הארץ.
    ב-10:00 יתקיים מיצג אימהות ועגלות.
    ב-14:00 יחלו שיירות ענק ברחבי הארץ.
    ב-16:00 תוצג בכיכר החטופים ברחבי מוזיאון תל אביב תערוכת ציורים של שורדי שבי, וקרובי חטופים ינאמו על הבמה.
    ב-17:00 ייערך בכיכר אירוע "מכניסים פתק לקבינט" בהשתתפות הציבור.
    ב-17:00 ייערכו משמרות מחאה ברחבי הארץ.
    ב-18:30 תחל ההתכנסות בתחנת הרכבת סבידור מרכז בתל אביב לקראת צעדה.
    ב-19:00 תצא צעדת ענק בהובלת משפחות החטופים לכיכר החטופים.
    ב-20:00 תתקיים עצרת המונים בכיכר החטופים.

