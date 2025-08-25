הבמאי אורי ברבש יקבל פרס מפעל חיים: "עשייתו משאירה חותם עמוק על התרבות הישראלית"

האקדמיה הישראלית לקולנוע ולטלוויזיה הודיעה הבוקר (שני) כי פרס מפעל חיים לשנת 2025 יוענק לבמאי וליוצר הקולנוע והטלוויזיה אורי ברבש, מהבולטים בקולנוע הישראלי זה חמישה עשורים. ההוקרה תוענק בטקס פרסי אופיר שייערך ב־16 בספטמבר בסינמה סיטי גלילות, בהנחיית תום יער ושירה נאור.

"אורי ברבש, שמציין בימים אלה 50 שנה של יצירה, הוא אחד הבמאים הישראליים המוכרים והמשפיעים בקולנוע הישראלי", נכתב בהחלטת האקדמיה. "מאז שסרטיו שודרו לראשונה בטלוויזיה הישראלית ב־1975 ועד היום, ברבש ממשיך בעשייה אמנותית חסרת פשרות, שמשאירה חותם עמוק על התרבות הישראלית".

הוועדה ציינה את השפעתו הרבה בשנות ה־80, אז הפך לאחד הקולות המזוהים עם הקולנוע המקומי והבינלאומי. סרטו "מאחורי הסורגים" (1984), שבו כלא ישראלי שימש כמיקרוקוסמוס לחברה הישראלית ולסכסוך הישראלי־פלסטיני, זכה לפרסים בינלאומיים והיה מועמד לאוסקר. הסרט, בכיכובם של אסי דיין ומוחמד בכרי, הביא כ־600 אלף צופים לבתי הקולנוע והופץ על ידי אולפני וורנר – הישג חסר תקדים לקולנוע הישראלי של אותה תקופה.

בהמשך יצר ברבש שורה של סרטים מעוררי הדים ובהם "אחד משלנו", "החולמים" ו"דרך הנשר". במקביל פנה לטלוויזיה, שם חתום על סדרות בולטות כ"טירונות", "משפט קסטנר", "קו 300" ו"מילואים". יצירותיו עסקו במציאות הישראלית המורכבת, תוך שילוב בין רגישות חברתית ומקצוענות קולנועית גבוהה.

עם היוודע דבר הענקת הפרס, אמר ברבש: "זוהי גאווה גדולה לזכות בהוקרת האקדמיה הישראלית לקולנוע ולטלוויזיה. אני מודה מעומק ליבי לכל היוצרים, הצלמים, השחקנים, העורכים, הגריפים, התאורנים, המפיקים והעושים במלאכת היצירה. כולנו שליחי ציבור וחובתנו בימים נוראים אלו לשמור על ערכי מגילת העצמאות, להשיב את כל החטופים ומייד ולסיים את המלחמה האומללה. יצירה מקורית, חופשית, חסרת גבולות ופשרות היא החמצן לחברה דמוקרטית. בלעדיה אנחנו נידונים לחיות בשקר עם עצמנו". הוא ציטט את המשורר אברהם סוצקבר: "במקום שבו נגמרות האפשרויות, שם מתחילה האומנות".

ברבש, שנולד ב־1946 בתל אביב, גדל בבאר שבע ולמד קולנוע בלונדון. בצעירותו שירת בסיירת שקד והשתתף בלחימה במלחמות יום הכיפורים ולבנון. הוא החל את דרכו כבמאי דוקומנטרי, והסרטים "כאן לא גן עדן ואנחנו לא מלאכים" ו"הילדים של שושנה" ביססו את מעמדו כמי שמבקש לעסוק בשאלות חברתיות נוקבות.

שיתופי הפעולה עם אחיו בני, סופר ותסריטאי, הניבו כמה מהסרטים המשמעותיים בתולדות הקולנוע הישראלי. יצירותיהם זכו בפרסים בארץ ובעולם, וב־1989 אף נבחר ברבש ל"במאי העשור" בסקר של המכון הישראלי לקולנוע ו"ידיעות אחרונות".

במהלך הקריירה זכה ברבש בפרסים רבים ובהם פרס לנדאו, פרס אריק איינשטיין ופרס כינור דוד. הוא חבר האקדמיה האמריקאית לקולנוע והאקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה. במקביל לעשייה האמנותית, שימש מורה ויועץ אמנותי, והכשיר דורות של יוצרים צעירים.

בשנים האחרונות התמסר בעיקר לסרטים תיעודיים העוסקים בשואה ובזיכרון ההיסטורי, ביניהם "אביב 41", "קאפו בירושלים", "דבש שחור: שירת חייו של אברהם סוצקבר" ו"הבחירה של ניצה". בשנת 2020 ביים עבור נטפליקס ו־HOT את הסדרה "אזהרת מסע", והמשיך ליצור גם בעשור האחרון סדרות רשת וסרטים עכשוויים.