שירות התעסוקה משיק קורסי AI ללוחמי מילואים: "השקעה חשובה במי שתרמו למדינה"

שירות התעסוקה משיק קורסי הכשרה ב-AI ללוחמים ולוחמות במילואים, כחלק ממיזם "ממדים לתעסוקה" המספק פתרונות תעסוקתיים מותאמים אישית למשרתי המילואים ולבני ובנות זוגם. הקורס הראשון, MiluimAi, ייפתח בפני לוחמי מילואים פעילים ששירתו במהלך מלחמת חרבות ברזל או נפצעו במהלכה, ומבקשים לשדרג את מיומנויותיהם הנדרשות בשוק העבודה המשתנה.

בשלב הראשון יוענקו ההכשרות לאלף לוחמי ולוחמות מילואים, כשעדיפות תינתן למי ששירותם היה ממושך יותר. בהמשך מתכוון השירות להרחיב את הפעילות לאלפי משרתי מילואים נוספים. הקורסים יתפרשו על פני 30 שעות אקדמיות לאורך חמישה שבועות, במתכונת למידה היברידית – מפגש פתיחה ומפגש סיום פרונטליים, והיתר מקוונים. ההשתתפות בקורסים תהיה במימון מלא, וכל משתתף יידרש להכין פרויקט סיכום יישומי.

במסגרת הקורסים ילמדו המילואימניקים כיצד להשתמש בצורה אפקטיבית בכלי בינה מלאכותית כדי לייעל תהליכי עבודה, לשווק באופן חכם, ליצור תוכן במהירות ולאמץ אוטומציה חכמה. בין הכלים שיילמדו: סדנה לשימוש מתקדם ב-ChatGPT, סדנה לשיפור פרודוקטיביות בעזרת כלי AI עדכניים, וכן היכרות עם מגוון מערכות ובהן Kling AI, Gamma, Claude, Gemini, MiniMax, Freepik, Pika Labs, Suno, Udio, Slidesgo, ClipChamp, ElevenLabs, Heygen, Perplexity, RunwayML, NotebookLM ו-Google AI Studio.

לדברי שירות התעסוקה, ההכשרות יותאמו לתחומי העיסוק ולרמות המיומנות של הלוחמים. בין הקורסים המוצעים ניתן למצוא קורס AI לעסקים קטנים, שיכלול כלים לניהול, שיווק ואוטומציה לבעלי עסקים ופרילנסרים; קורס לעולם הדאטה והאנליטיקה, שיפנה לאנליסטים ואנשי BI; קורס לאנשי חינוך, שיתמקד בהוראה מותאמת אישית ובבניית מערכי שיעור; קורס מבוא ל-AI למתחילים ללא רקע מוקדם; מסלול מתקדם למפתחי תוכנה; וקורס למנהלי מוצר, שיתמקד בשילוב AI בתהליכי ניהול מוצר וחוויית משתמש.

ההכשרות יבוצעו על ידי חברת Elevation, וההשתתפות בהן מותנית בהרשמה, מילוי שאלון היכרות וחתימה על הסכמה להשתתפות. הדרישות כוללות אוריינטציה טכנולוגית בסיסית והיכרות עם סביבת עבודה דיגיטלית.

עו"ד ענבל משש, מנכ"לית שירות התעסוקה, אמרה: "שוק העבודה משתנה במהירות והכשרות מקצועיות בתחום הבינה המלאכותית הופכות למבוקשות ביותר. תכנית MiluimAi, כחלק ממיזם ‘ממדים לתעסוקה’, מציעה ללוחמי ולוחמות המשרתים במילואים הכשרות מתקדמות בטכנולוגיות AI ומקצועות נוספים שיעניקו להם ידע וכלים שישדרגו את היכולות המקצועיות שלהם. זו השקעה חשובה במי שתרמו למדינה ועכשיו זקוקים לכלים מקצועיים עדכניים. אלף מקומות פתוחים כעת – אני קוראת ללוחמים להגיש מועמדות באתר שלנו".