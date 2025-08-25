נבחרת הנוער של ישראל זכתה באליפות אירופה בכדורמים דרג ב'

נבחרת הנוער בכדורמים זכתה אתמול (ראשון) באליפות אירופה דרג ב׳. ישראל ניצחה 9:12 במשחק הגמר את בלגיה.

נבחרת ישראל הבטיחה שלשום את ההעפלה לדרג העילית היבשתי (לראשונה מאז שנת 2009), והשלימה אמש זכייה היסטורית באליפות אירופה Division 1 (הדרג השני ביבשת). הנבחרת הישראלית, בהובלת המאמן אמיר וינברג ועוזרו רותם צוקרמן, לא הפסידה משחק אחד לאורך כל הטורניר.

הרבע הראשון במשחק הגמר היה צמוד ובסיומו הובילה ישראל 2:3 משערים של יובל גלאון, ליעם דרקסן ושיר רפאלי. ברבע השני הבלגים הפכו את התוצאה ועד המחצית הוליכו 3:5.

בפתיחת הרבע השלישי עלתה בלגיה ליתרון של שלושה שערים, אך הכחולים-לבנים לא נשברו והצליחו לחזור ולהוביל – בתום הרבע השלישי 7:8 לישראל. ברבע המכריע הנבחרת הייתה מצוינת התקפית והגנתית, סיימה את המשחק עם ניצחון ענק 9:12 וזכתה כאמור בטורניר.

כבשו לנבחרת: שיר רפאלי (4), יובל גלאון (3), תם המסי (2), איתי גושן (2), ליעם דרקסן.