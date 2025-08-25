דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום שני א' באלול תשפ"ה 25.08.25
הרשמה ל"דבר היום"
31.0°תל אביב
  • 29.8°ירושלים
  • 31.0°תל אביב
  • 29.6°חיפה
  • 30.2°אשדוד
  • 33.0°באר שבע
  • 39.6°אילת
  • 35.6°טבריה
  • 29.1°צפת
  • 32.2°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
ספורט

נבחרת הנוער של ישראל זכתה באליפות אירופה בכדורמים דרג ב'

ישראל הבטיחה את העלייה לדרג הבכיר לראשונה מאז 2009, ואחר כך השלימה זכייה היסטורית | הנבחרת בהובלת אמיר וינברג ורותם צוקרמן לא הפסידה אף משחק, והביסה את בלגיה בתוצאה 9:12

נבחרת הנוער בכדורמים זכתה באליפות אירופה דרג ב׳ אחרי ניצחון על בלגיה (צילום: איגוד הכדורמים)
נבחרת הנוער בכדורמים זכתה באליפות אירופה דרג ב׳ אחרי ניצחון על בלגיה (צילום: איגוד הכדורמים)
ליאור ברטל
ליאור ברטל
כתב ספורט
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 25.08.2025 | 10:36
נושאים קשורים:

נבחרת הנוער בכדורמים זכתה אתמול (ראשון) באליפות אירופה דרג ב׳. ישראל ניצחה 9:12 במשחק הגמר את בלגיה.

נבחרת ישראל הבטיחה שלשום את ההעפלה לדרג העילית היבשתי (לראשונה מאז שנת 2009), והשלימה אמש זכייה היסטורית באליפות אירופה Division 1 (הדרג השני ביבשת). הנבחרת הישראלית, בהובלת המאמן אמיר וינברג ועוזרו רותם צוקרמן, לא הפסידה משחק אחד לאורך כל הטורניר.

הרבע הראשון במשחק הגמר היה צמוד ובסיומו הובילה ישראל 2:3 משערים של יובל גלאון, ליעם דרקסן ושיר רפאלי. ברבע השני הבלגים הפכו את התוצאה ועד המחצית הוליכו 3:5.

בפתיחת הרבע השלישי עלתה בלגיה ליתרון של שלושה שערים, אך הכחולים-לבנים לא נשברו והצליחו לחזור ולהוביל – בתום הרבע השלישי 7:8 לישראל. ברבע המכריע הנבחרת הייתה מצוינת התקפית והגנתית, סיימה את המשחק עם ניצחון ענק 9:12 וזכתה כאמור בטורניר.

כבשו לנבחרת: שיר רפאלי (4), יובל גלאון (3), תם המסי (2), איתי גושן (2), ליעם דרקסן.

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
תגיות:
מדורים
אודות
קהילה
דבר היום
כל בוקר אצלך במייל
אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!