נתניהו: "אם יינקטו צעדים שיפרקו את חיזבאללה מנשקו, ישראל תצמצם נוכחות בלבנון"

לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסמה היום (שני) הודעה חריגה של תמיכה בצעדי ממשלת לבנון נגד חיזבאללה. בהודעה נמסר כי ישראל רואה בחיוב את החלטת מועצת השרים בביירות לפעול לפירוק חיזבאללה מנשקו עד סוף שנת 2025, וכי מדובר בהחלטה "משמעותית" בעלת פוטנציאל לשנות את המציאות האזורית.

על פי לשכת ראש הממשלה, ישראל "מעריכה את הצעד המשמעותי שנקטה ממשלת לבנון, בהנהגת הנשיא עאון וראש הממשלה סלאם". בהודעה צוין כי ההחלטה "מסמנת הזדמנות עבור לבנון להחזיר לעצמה את ריבונותה, שיקום מוסדות המדינה, הצבא והממשל – ללא מעורבות והשפעה של גורמים שאינם מדינתיים".

עוד נמסר כי ישראל מוכנה לסייע ולתמוך בלבנון במאמציה לפרק את חיזבאללה מנשקו, ואף "לפעול יחד לקראת עתיד בטוח ויציב יותר עבור שתי המדינות". בהודעה הובהר כי אם כוחות הביטחון הלבנוניים ינקטו צעדים ממשיים לפירוק חיזבאללה, ישראל תנקוט בצעדים מקבילים – ובהם צמצום הדרגתי של נוכחות צה"ל, בתיאום עם ארצות הברית.

"כעת הזמן שישראל ולבנון יתקדמו ברוח של שיתוף פעולה, תוך התמקדות במטרה המשותפת של פירוק חיזבאללה מנשקו וקידום היציבות והשגשוג של שתי המדינות", הוסיפה לשכת ראש הממשלה.