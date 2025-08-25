ראש אגף התקציבים יוגב גרדוס סיים את תפקידו; סמוטריץ': "איש מקצוע משכמו ומעלה"

מנהל אגף התקציבים במשרד האוצר, יוגב גרדוס, סיים השבוע את תפקידו לאחר 15 שנים של שירות ציבורי, כך נמסר היום (שני) בהודעת משרד האוצר. גרדוס כיהן מאז 2021 כממונה על התקציבים ומילא שורת תפקידים בכירים. בהודעת פרידה שפרסם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שיבח השר את תרומתו של גרדוס לעבודה הממשלתית ולכלכלה הישראלית.

"יוגב עשה לילות כימים כפשוטו למען הכלכלה הישראלית באכפתיות וכאיש מקצוע משכמו ומעלה", כתב סמוטריץ', והודה לאשתו של גרדוס, מורן, על חלקה בתקופה זו. בדברי הברכה שלו לעובדי המשרד הוסיף השר: "זכיתי לעבוד עם יוגב במשך שנתיים וחצי. אני מודה לך על עבודה בתקופה זו בנועם הליכות, מקצועיות על אף משברים ואתגרים קשים כמו הקורונה ומלחמת חרבות ברזל".

גרדוס, בן 42, החל את דרכו באוצר בשנת 2009 כרפרנט מאקרו באגף התקציבים. בהמשך שימש כרכז תחום הביטוח הלאומי, הבריאות והרווחה, ובהמשך כממונה על תחומי המקרו וכסגן הממונה על התקציבים. ב־2020 מונה לממלא מקום ראש האגף לאחר פרישת שאול מרידור, וב־2021 קיבל את המינוי הקבוע משר האוצר דאז אביגדור ליברמן.

לאורך כהונתו היה שותף לגיבוש התקציבים הדו־שנתיים בשנים 2011–2016, להקמת קרן העושר מרווחי הגז ולגיבוש הכללים הפיסקליים. ביוני האחרון הודיע על כוונתו לפרוש מתפקידו באוגוסט 2025. גרדוס נשוי למורן, אב לשלושה ילדים, ובעל תארים אקדמיים מהאוניברסיטה העברית ומהרווארד.

את דרכו המקצועית הגדירו במשרד האוצר "עמוסת הישגים ואתגרים", ובהם משבר הקורונה, מלחמת חרבות ברזל וניהול הרפורמות הכלכליות המרכזיות של ממשלות ישראל בשנים האחרונות. "תודה על כל הדיונים הארוכים וגם על הוויכוחים והמחלוקות ובעיקר על ההבנה שכולנו משרתים את מדינת ישראל ועובדים למען כלכלת ישראל", הוסיף סמוטריץ'.

גרדוס עצמו מסר תגובה קצרה: "תודה לך השר על כל מה שעשית למען כלכלת ישראל. אני חושב שהתוצאות מדברות בעד עצמן ואני בטוח שתעלו ותצליחו גם בהמשך".